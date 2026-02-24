LPF Torneo Clausura 2026 | Todos los resultados, tabla de posiciones y próximos partidos

El domingo 1 de marzo podrás disfrutar EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ del partido Herrera FC vs Deportivo Árabe Unido desde las 4:00 pm.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) completó una vibrante sexta fecha que dejó las tablas de posiciones al rojo vivo y una efectividad ofensiva impresionante en los estadios del país.

La acción inició el viernes en el Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez, donde el San Francisco FC logró una importante remontada de 2-1 ante el UMECIT FC.

A pesar de que los universitarios se adelantaron con un gol de Óscar Becerra, los "Monjes" reaccionaron en la segunda mitad con anotaciones de Ronaldo Dinolis y Adrián Popoff, aprovechando además la expulsión de Vladimir Edghill en el equipo rival.

El sábado fue testigo de una de las mayores exhibiciones de ataque en lo que va del torneo. El Plaza Amador trituró 7-2 al Herrera FC, destacando la figura de José Murillo con un doblete.

A la fiesta de los "Leones" se unieron Eric Davis, Daivis Murillo, Omar Browne, Héctor Ríos y Ovidio López, hundiendo a un equipo herrerano que se mantiene en el fondo de la Conferencia Oeste con una preocupante diferencia de goles de -15.

La actividad dominical trajo consigo al nuevo líder de la Conferencia Este. El Alianza FC alcanzó la cima tras vencer 5-3 al Veraguas United en otro duelo de alta puntuación, sumando 9 puntos totales. Por otro lado, el Unión Coclé ratificó su buen momento y su invicto al derrotar al Deportivo Árabe Unido, consolidándose como el escolta inmediato en el Oeste.

Finalmente, la jornada cerró con un electrizante empate 2-2 entre el CAI y el Tauro FC en La Chorrera. El conjunto "vikingo" parecía tener el triunfo asegurado tras los goles tempraneros de Davis Contreras y Yeison Ramírez; sin embargo, los "taurinos" rescataron la paridad gracias a las definiciones de Jonathan Ceceña y Luis Asprilla. Con este resultado, el CAI se mantiene como el líder general de la competencia con 11 unidades.

La tabla de posiciones del actual torneo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) comienza a tomar forma tras disputarse varias jornadas, dejando una cerrada batalla tanto en la Conferencia Este como en la Conferencia Oeste. Los números reflejan paridad en algunos sectores y dominio absoluto en otros, lo que anticipa un campeonato vibrante.

Conferencia Este

En la Zona Este, el liderato está compartido en puntos. Alianza FC y Tauro FC suman 9 puntos cada uno luego de 6 partidos jugados, con balance idéntico de 2 victorias, 3 empates y 1 derrota.

El Alianza se ubica en la primera posición gracias a su mejor producción ofensiva, con 11 goles a favor (GF) y 9 goles en contra (GC), para una diferencia de goles (+2). Por su parte, el Tauro ha marcado 7 goles y recibido 5, también con +2 en diferencia (DF).

En el tercer lugar aparece el Sporting San Miguelito con 8 puntos en 5 partidos, manteniéndose al acecho con 6 goles a favor y 4 en contra, reflejando solidez defensiva.

Más abajo, el Plaza Amador suma 7 unidades en 6 encuentros, con 9 goles anotados y 8 recibidos. Igualado en puntos está el Árabe Unido, que presenta equilibrio total con 5 goles a favor y 5 en contra.

Cierra la tabla del Este el UMECIT FC, también con 7 puntos, pero con una diferencia negativa de -2, tras permitir 9 goles en seis fechas.

Conferencia Oeste

En la Zona Oeste, el gran protagonista es el Club Atlético Independiente (CAI), líder sólido con 12 puntos en 6 partidos, producto de 3 victorias y 3 empates, manteniéndose invicto. Además, presume la mejor defensa del torneo con apenas 3 goles recibidos y una impresionante diferencia de goles de +8.

El segundo lugar es para el Unión Coclé, que acumula 10 puntos, también invicto, con 2 triunfos y 4 empates.

En la tercera posición está el Veraguas United, con 7 puntos, destacando por su capacidad ofensiva con 12 goles anotados, aunque ha concedido 10.

El CD Universitario suma 7 unidades en 5 partidos, manteniéndose invicto con 4 empates y 1 victoria, mientras que el San Francisco FC es quinto con 6 puntos.

En el fondo de la tabla aparece el Herrera FC, con 2 puntos en seis jornadas y una preocupante diferencia de -15, tras recibir 20 goles.

La LPF 2026 sigue mostrando intensidad en ambas conferencias, donde cada punto comienza a ser determinante en la lucha por los puestos de clasificación a semifinales.