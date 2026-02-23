LPF Torneo Clausura 2026 resultado| CAI vs Tauro FC: 'Taurinos' rescatan un punto ante los 'Vikingos'

Sintoniza el partido Herrera FC vs Árabe Unido el domingo 1 de marzo a las 4:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En un vibrante empate 2-2, el CAI y el Tauro FC dividieron honores este fin de semana en el Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez, en duelo correspondiente a la jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto local pegó primero y lo hizo temprano. Apenas al minuto 7, Davis Contreras abrió el marcador para el CAI, que mantuvo la presión y amplió la ventaja al 17’ por intermedio de Yeison Ramírez. Con el 2-0 parcial, los dirigidos por el cuadro 'vikingo' parecían tener el control del compromiso.

Sin embargo, Tauro FC reaccionó en el complemento. Jonathan Ceceña descontó al minuto 69, encendiendo las alarmas en la defensa local, y Luis Asprilla firmó la igualdad al 79’, sellando la remontada taurina y el definitivo 2-2.

En las estadísticas, el CAI dominó ligeramente la posesión del balón con 53% frente al 47% del Tauro. No obstante, el equipo visitante fue más insistente en ataque, con 11 remates totales contra 7 de los locales y 11 tiros de esquina frente a 4. En disparos a puerta, el CAI fue más efectivo, ya que sus siete remates encontraron dirección al arco, mientras que Tauro registró seis intentos al marco.

El cuadro taurino también lideró en ataques (81 frente a 72) y en saques de banda (31 contra 20), además de provocar siete posiciones adelantadas. En el apartado disciplinario, no hubo expulsados; el CAI vio tres tarjetas amarillas y Tauro FC recibió dos.

Con este resultado, ambos equipos suman un punto en la tabla y mantienen la paridad en una jornada que dejó emociones y un tiempo para cada lado en el Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez.

