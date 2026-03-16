Un muerto y siete heridos en ataque a vehículo de transporte público en Acapulco

La fiscalía del estado de Guerrero, donde se ubica Acapulco, dijo en un comunicado que el ataque a balazos ocurrió en la carretera que une al puerto con la ciudad de Zihuatanejo.

Acapulco, México/Un muerto y siete heridos dejó este lunes un ataque armado contra una unidad de transporte público en el puerto mexicano de Acapulco (sur), una ciudad asolada por la violencia ligada al crimen organizado.

La fiscalía del estado de Guerrero, donde se ubica Acapulco, dijo en un comunicado que el ataque a balazos ocurrió en la carretera que une al puerto con la ciudad de Zihuatanejo.

"Una persona perdió la vida, siete más resultaron lesionadas y un vehículo incendiado", señaló. Añadió que agentes de policía y peritos forenses acudieron al lugar para las gestiones correspondientes, "encaminadas al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los probables responsables".

Según el diario mexicano Reforma, la camioneta de transporte público se desplazaba sobre la carretera cuando varias personas le interrumpieron el paso y dispararon contra el conductor.

Acapulco, ubicado en aguas del Pacífico mexicano, se ha visto asolado por años por violencia ligada a bandas criminales que se disputan rutas de trasiego de drogas. Además, en la ciudad hay narcomenudeo y extorsión.