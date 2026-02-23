Clásico Mundial de Béisbol 2026| Panamá anuncia la fecha en que inicia su travesía al magno evento

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se realizará entre el 5 y el 17 de marzo y lo podrás ver por TVMAX.

Panamá/El equipo nacional de béisbol de Panamá que jugará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 inicia su periplo internacional este 1 de marzo, cuando inicie el éxodo de peloteros, cuerpo técnico y miembros de la delegación, con destino inicial a Tampa, Florida, donde jugará dos partidos de preparación ante New York Yankees y Detroit Tigers.

El equipo viajará en distintos vuelos y se concentrará en el Hotel Flor de Tampa, el cual será el fortín panameño de cara a los partidos de preparación.

Para el 2 de marzo, el equipo tiene programado salir a las 9:15 de la mañana con destino al George M. Steinbrenner Field, a las 9:30 tendrá reunión, a las 9:30 a.m. se probarán los uniformes, a las 9:50 a 11:50 sesión de fotos, ajuste de uniformes y un almuerzo de 11:50 a.m. a 1:00 p.m.

El entrenamiento del día 2 de marzo será de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., refrigerio "post workout" de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., y de 4:00 a 4:15 transporte de George Steinbrenner Field a Hotel Flor.

El día 3 de marzo arranca con salida de bus de Hotel Flor a George Steinbrenner Field de 8:00 a.m. a 8:15 a.m., cambio de ropa de 8:15 a.m. a 9:15 a.m., el equipo tendrá espacio para su calentamiento previo al partido y todo listo para el grito de "Play Ball" a la 1:05 p.m.

El equipo tiene previsto salir del George Steinbrenner Field, aproximadamente de 4:15 p.m. a 4:30 p.m. con destino al Hotel Flor.

El 4 de marzo será un día más largo, arrancando a las 7:30 a.m. con salida de Hotel y llegada al Public Field at Joker Marchant Stadium, de 8:30 a.m. a 9:30 a.m. el cambio a uniforme, Pre BP, Batting Practice (práctica de bateo) y todo listo para el juego a la 1:05 p.m. ante los Detroit Tigers.

Aproximadamente de 4:05 p.m. a 4:50 p.m. cambio de ropa para viaje, salida a Aeropuerto de Tampa, a las 6:00 p.m. salida de charter hacia San Juan, Puerto Rico, para hospedarse en el Hotel Sheraton & Casino de la capital boricua.

El 5 de marzo a las 2:30 p.m. equipo sale de hotel en San Juan con destino al Hiram Bithorn sede del Grupo A, desde las 3:00 p.m. y hasta las 4:30 se entrenará, a las 4:30 sale bus de regreso a hotel.

El 6 de marzo, juego ante Cuba a las 12:00 medio día hora de San Juan, Puerto Rico, 1:00 p.m. hora en Panamá.

Información de Fedebeis