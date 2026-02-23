Clásico Mundial de Béisbol 2026| Panamá anuncia la fecha en que inicia su travesía al magno evento

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se realizará entre el 5 y el 17 de marzo y lo podrás ver por TVMAX.

Allen Córdoba en un entrenamiento de la Selección de Panamá al Clásico Mundial de Béisbol 2026
Allen Córdoba en un entrenamiento de la Selección de Panamá al Clásico Mundial de Béisbol 2026 / Fedebeis

Panamá/El equipo nacional de béisbol de Panamá que jugará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 inicia su periplo internacional este 1 de marzo, cuando inicie el éxodo de peloteros, cuerpo técnico y miembros de la delegación, con destino inicial a Tampa, Florida, donde jugará dos partidos de preparación ante New York Yankees y Detroit Tigers.

El equipo viajará en distintos vuelos y se concentrará en el Hotel Flor de Tampa, el cual será el fortín panameño de cara a los partidos de preparación.

Para el 2 de marzo, el equipo tiene programado salir a las 9:15 de la mañana con destino al George M. Steinbrenner Field, a las 9:30 tendrá reunión, a las 9:30 a.m. se probarán los uniformes, a las 9:50 a 11:50 sesión de fotos, ajuste de uniformes y un almuerzo de 11:50 a.m. a 1:00 p.m.

El entrenamiento del día 2 de marzo será de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., refrigerio "post workout" de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., y de 4:00 a 4:15 transporte de George Steinbrenner Field a Hotel Flor.

El día 3 de marzo arranca con salida de bus de Hotel Flor a George Steinbrenner Field de 8:00 a.m. a 8:15 a.m., cambio de ropa de 8:15 a.m. a 9:15 a.m., el equipo tendrá espacio para su calentamiento previo al partido y todo listo para el grito de "Play Ball" a la 1:05 p.m.

El equipo tiene previsto salir del George Steinbrenner Field, aproximadamente de 4:15 p.m. a 4:30 p.m. con destino al Hotel Flor.

El 4 de marzo será un día más largo, arrancando a las 7:30 a.m. con salida de Hotel y llegada al Public Field at Joker Marchant Stadium, de 8:30 a.m. a 9:30 a.m. el cambio a uniforme, Pre BP, Batting Practice (práctica de bateo) y todo listo para el juego a la 1:05 p.m. ante los Detroit Tigers.

Aproximadamente de 4:05 p.m. a 4:50 p.m. cambio de ropa para viaje, salida a Aeropuerto de Tampa, a las 6:00 p.m. salida de charter hacia San Juan, Puerto Rico, para hospedarse en el Hotel Sheraton & Casino de la capital boricua.

El 5 de marzo a las 2:30 p.m. equipo sale de hotel en San Juan con destino al Hiram Bithorn sede del Grupo A, desde las 3:00 p.m. y hasta las 4:30 se entrenará, a las 4:30 sale bus de regreso a hotel.

El 6 de marzo, juego ante Cuba a las 12:00 medio día hora de San Juan, Puerto Rico, 1:00 p.m. hora en Panamá.

Información de Fedebeis

