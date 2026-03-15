Clásico Mundial del Béisbol 2026 previa| Estados Unidos vs República Dominicana: ¿dónde ver este juego de semifinal y a qué hora?

Estados Unidos/Es la brillantez electrizante y espectacular de la potente alineación de la República Dominicana contra la brillantez electrizante y desafiante del brazo derecho de Paul Skenes.

Es la intensidad del equipo de EE.UU., que disfruta de la camaradería pero también está plenamente consciente de que está en juego el oro o nada, contra el espectáculo y la soltura de un equipo dominicano capaz de batear con potencia y armar una fiesta ofensiva.

Es la semifinal que muchos querían ver en este Clásico Mundial de Béisbol. Y es, sin duda, de clase mundial.

Lo que se vislumbra el domingo por la noche en el loanDepot Park es una increíble constelación de estrellas, con el orgullo nacional —y un lugar en la final— en juego. Un país de más de 340 millones de habitantes produjo una roster de EE.UU. aclamada como una de las mejores jamás reunidas. Pero un país caribeño de poco más de 11 millones ha producido una plantilla perfectamente capaz de dar la sorpresa ante los estadounidenses.

Si bien Japón llegó como el respetado y temible campeón defensor del torneo, ninguna de las plantillas de los 20 países participantes estaba más repleta de superestrellas de las Grandes Ligas que las de Estados Unidos y la República Dominicana.

El actual roster de Estados Unidos cuenta con nueve jugadores que recibieron votos para el premio de JMV el año pasado: Aaron Judge, ganador de la Liga Americana, además de Skenes, Cal Raleigh, Bobby Witt Jr., Byron Buxton, Kyle Schwarber, Pete Crow-Armstrong, Brice Turang y Will Smith.

¿Y la República Dominicana? También nueve: Juan Soto, Julio Rodríguez, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Geraldo Perdomo, Junior Caminero y Cristopher Sánchez.

Eso representa 18 de los 41 jugadores que recibieron votos en un mismo estadio, con mucho más en juego que en cualquier Juego de Estrellas.

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Austin Wells sella la victoria con HR de 3 carreras

Con tantas estrellas juntas, surgen todo tipo de historias. Pero el más importante, sin duda, es Skenes, el ex cadete de la Fuerza Aérea que se convirtió en ganador del premio Cy Young, tratando de domar a una alineación de República Dominicana que está arrasando con 14 jonrones, igualando el récord del Clásico Mundial de Béisbol, y divirtiéndose mucho haciéndolo.

Esto es lo que necesitas saber sobre el partido:

Cuándo y dónde: Domingo, 7 p.m. (hora de Panamá), loanDepot Park

Cómo verlo: El partido se transmitirá por TVMAX y TVN Pass

Resultados de los equipos: Si bien la selección de Estados Unidos tuvo un susto inesperado en la fase de grupos, la República Dominicana ha dominado por completo hasta ahora.

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Mason Miller lo cierra con tres ponches

El equipo dominicano, dirigido por Albert Pujols, superó a sus rivales en la fase de grupos con un marcador global de 41-10, y luego volvió a dominar con una aplastante victoria por 10-0 sobre Corea en los cuartos de final. La ofensiva, como era de esperar, ha sido clave, con Oneil Cruz, Austin Wells, Caminero, Guerrero, Soto y Tatis conectando dos jonrones cada uno. El abridor Luis Severino permitió una carrera y tres hits, con cinco ponches, en su salida anterior contra los Países Bajos.

Pero esta será la prueba más difícil para la República Dominicana hasta el momento. Si bien el equipo de Estados Unidos fue derrotado estrepitosamente por Italia y estuvo a punto de verse envuelto en un lío matemático, aun así logró una diferencia de carreras de +18 en la fase de grupos antes de vencer a Canadá por 5-3 en los cuartos de final. Aunque no son los nombres más destacados en esta plantilla repleta de talento, los bateadores más destacados han sido Crow-Armstrong (de 13-5 con tres extrabases) y Turang (de 15-7 con cuatro dobles). Y Skenes lanzó cuatro entradas sin permitir carreras, con solo un hit y una base por bolas concedida contra México.

Lanzadores abridores probables: Paul Skenes (EE. UU.) vs. Luis Severino (República Dominicana)

Alineaciones titulares:

Estados Unidos

Bobby Witt Jr., SS Bryce Harper, 1B Aaron Judge, RF Kyle Schwarber, BD Gunnar Henderson, 3B Will Smith, C Roman Anthony, LF Brice Turang, 2B Pete Crow-Armstrong, CF

República Dominicana

Fernando Tatis Jr., RF Ketel Marte, 2B Juan Soto, LF Vladimir Guerrero Jr., 1B Manny Machado, 3B Junior Caminero, BD Julio Rodríguez, CF Austin Wells, C Geraldo Perdomo, SS

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Lo que está en juego: El ganador de este partido avanzará a la final (8 p.m. ET) del martes en el loanDepot Park. Se enfrentará al ganador de la semifinal entre Italia/Puerto Rico y Japón/Venezuela.

República Dominicana ha llegado a la final solo una vez, en 2013, cuando derrotó a Puerto Rico para ganar el campeonato, con Robinson Canó nombrado Jugador Más Valioso del torneo.

El equipo de EE.UU. ha llegado a la final en los dos últimos torneos: en 2017, cuando se alzó con el título gracias al Jugador Más Valioso, Marcus Stroman, y en 2023, cuando cayó ante Japón en un clásico memorable.

Historial de enfrentamientos: Esta será la cuarta vez que EE.UU. y República Dominicana se enfrenten en el Clásico Mundial de Béisbol, pero la primera vez que llegan tan lejos en el torneo.

En 2013, la República Dominicana venció a Estados Unidos por 3-1 en la fase de grupos, camino a su único título del torneo.

En 2017, Dominicana volvió a vencer a Estados Unidos por 7-5 en la primera ronda de la fase de grupos. Pero la revancha de cuartos de final entre ambos países produjo uno de los momentos más memorables del torneo, cuando el jardinero central Adam Jones le robó un jonrón a su entonces compañero de los Orioles, Manny Machado, con una espectacular salto y atrapada en la verja, en medio de la victoria de los estadounidenses por 6-3, también camino a su único título del torneo.

Así pues, tanto para Estados Unidos como para la República Dominicana, el camino al oro ha pasado por este rival en particular. ¿Se repetirá la historia?

Anthony Castrovince (MLB.com)