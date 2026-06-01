MLB noticias| Justin Lawrence: lanzador panameño recala en Minnesota

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Panamá/Justin Lawrence tiene un nuevo equipo, luego que los Mellizos de Minnesota anunciaran este lunes que adquirieron al lanzador panameño por consideraciones de dinero.

Lawrence llega a los Mellizos procedente de los Piratas de Pittsburgh que lo habían designado para asignación el pasado viernes 29 de mayo con el propósito de crear un espacio en su nómina para el serpentinero Jared Jones.

El istmeño tuvo marca de dos derrotas sin victorias y una efectividad de 5.32 en 23 partidos jugados con los Piratas en la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas. En esas presentaciones recibió 22 imparables, dio 25 ponches y otorgó 12 bases por bolas en 22 episodios.

Lawrence llegó a los Piratas luego que su equipo anterior, los Rockies de Colorado, le dejarán en libertad durante los entrenamientos primaverales del año pasado. A llegar la campaña 2025, tuvo 17 salidas en las que registró marca de una victoria sin descalabros y una efectividad de 0.51. No obstante se perdió la mayor parte de la temporada por una inflamación en su codo derecho.

Consideraciones de dinero

En el argot del béisbol de las Grandes Ligas (MLB), cuando escuchas que un jugador fue cambiado o enviado a otro equipo por "consideraciones de dinero" (en inglés, cash considerations), significa que un equipo ha transferido a un pelotero a cambio de una suma de dinero en efectivo, en lugar de recibir a otros jugadores o prospectos.

Básicamente, es la forma técnica y elegante de decir que un equipo compró los derechos de un jugador.

¿Por qué ocurren estos movimientos?

Este tipo de transacciones son muy comunes por varias razones estratégicas y financieras:

Liberar espacio en el roster: Cuando un equipo necesita sacar a un jugador de su roster de 40 hombres (por ejemplo, para activar a alguien lesionado) y no quiere dejarlo ir gratis, busca a otro equipo interesado que esté dispuesto a dar algo de dinero para adquirirlo antes de que quede en libertad total.

Cuando un equipo necesita sacar a un jugador de su roster de 40 hombres (por ejemplo, para activar a alguien lesionado) y no quiere dejarlo ir gratis, busca a otro equipo interesado que esté dispuesto a dar algo de dinero para adquirirlo antes de que quede en libertad total. Ajustar presupuestos: Los equipos con nóminas más bajas o en procesos de reconstrucción suelen aceptar jugadores con salarios menores a cambio de efectivo para financiar otras áreas o ahorrarse el sueldo de ese pelotero.

Los equipos con nóminas más bajas o en procesos de reconstrucción suelen aceptar jugadores con salarios menores a cambio de efectivo para financiar otras áreas o ahorrarse el sueldo de ese pelotero. Cerrar "cambios futuros": A veces un canje se hace por un "jugador a ser nombrado más tarde" (player to be named later). Si los equipos no logran ponerse de acuerdo en qué pelotero completará el trato en el plazo establecido (normalmente 6 meses), el acuerdo se salda enviando consideraciones de dinero.

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