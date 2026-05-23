MLB noticias| Iván Herrera: el panameño destaca en triunfo de los Cardenales

Sintoniza el partido Rays vs Yankees el domingo 24 de mayo a las 12:35 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Iván Herrera ocupó la receptoría de los Cardenales de San Luis que este sábado enfrentaron a los Rojos de Cincinnati y les ganaron por marcador de 8 carreras a 1.

El pelotero panameño conectó dos hits en tres turnos, anotó dos carreras y empujó una en ese encuentro. Herrera anotó la segunda 'rayita' de los Cardenales en la parte alta del tercer episodio en una jugada de selección. Posteriormente, en la séptima entrada, marcó la quinta anotación de su equipo.

El oriundo de la provincia de Panamá Oeste remolcó una 'rayita' en la cuarta entrada tras batear una roleta para doble matanza que aprovechó Masyn Winn para anotar.

Ese fue el primero de dos juegos entre Cardenales y Rojos que no pudieron iniciar su serie el viernes 22 de mayo a causa de mal tiempo.

Por otra parte, su compatriota Miguel Amaya se fue en blanco en dos turnos en la derrota de los Cachorros de Chicago ante los Astros de Houston, por 3 a 0.

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