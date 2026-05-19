MLB noticias| Gerrit Cole: as de los Yankees tiene fecha de regreso al terreno de juego

Blue Jays vs Yankees, sintoniza este partido el jueves 21 de mayo a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/El debut del 2026 de Gerrit Cole está a la vista. El derecho será activado y abrirá por los Yankees cuando se enfrenten a los Rays en el Bronx la noche del viernes, viendo acción en un juego de Grandes Ligas por primera vez desde el 2024 mientras completa su rehabilitación de la cirugía Tommy John a la que se sometió en marzo del 2025.

Después de que Cole alcanzara las 99.6 millas por hora en su más reciente apertura de rehabilitación en liga menor con Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, el manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que estaba "sobre la mesa" activar al ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana del 2023 durante esta estadía en el Yankee Stadium.

Apenas el domingo, Boone había dicho que el plan era que el novato puertorriqueño Elmer Rodríguez hiciera otra apertura en la rotación. Pero Rodríguez fue enviado a Triple-A el lunes, un movimiento que acompañó la firma del relevista dominicano Yovanny Cruz a un contrato de Grandes Ligas y su adición al roster activo.

"Obviamente, tenemos a Gerrit cerca de volver, así que es una situación difícil", confesó Rodríguez. "Simplemente me quedaré con mi buena salida, buscaré seguir siendo yo mismo y con suerte estaré de vuelta".

La recta a 99.6 mph de Cole en su apertura del sábado en Triple-A fue su pitcheo rastreado más rápido desde el 13 de agosto del 2023 (también de 99.6 mph), según Sarah Langs de MLB.com.

Cole realizó 86 envíos (56 strikes) a lo largo de 5.1 innings para Triple-A Scranton/Wilkes-Barre el sábado, en una derrota por 6-2 en 10 entradas ante Syracuse. De regresar durante esta estadía, probablemente sería el viernes contra los Rays.

Tras realizar dos presentaciones durante la pretemporada, Cole ha trabajado 29 episodios en liga menor, permitiendo 17 carreras (15 limpias) para una efectividad de 4.66. Ha cedido 28 hits y otorgado tres boletos, al tiempo que ha ponchado a 28 rivales.

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"Hasta ahora, todo bien", señaló Cole el sábado en Moosic, Pensilvania. "Ha sido una buena progresión. La cuenta de pitcheos está aumentando de manera constante. La recuperación ha sido buena, y la velocidad y el comando también están aumentando constantemente".

Cruz, de 26 años, estará haciendo su debut en las Grandes Ligas cuando vea acción en un partido. El derecho tuvo récord de 5-1 con efectividad de 3.00 y un salvamento en 15 presentaciones en Triple-A, permitiendo 14 hits con nueve pasaportes y 23 ponches.

"De verdad vemos bien su potencial", agregó Boone. "Nos llamó mucho la atención al final de los campamentos con algunas salidas bastante sólidas. Es un brazo de poder, 100 mph, buen slider. Ha tenido algo de éxito allí abajo; y ha tenido algunas dificultades allí abajo".

Información de Bryan Hoch (MLB.com)