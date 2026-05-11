MLB noticias| Iván Herrera: el pelotero panameño hilvanó una racha valiosa con los Cardenales

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Panamá/Iván Herrera ha mostrado consistencia con los Cardenales en la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas. Esto ha convertido al pelotero panameño en un pieza importante para el equipo de San Luis que busca mejorar las actuaciones que ha tenido en las últimas campañas.

Desde el pasado 12 de abril, Herrera inició una racha que ha mostrado su valía como jugador, epecialmente en el rol de bateador designado. A partir de ese momento hilvanó una seguidilla de partidos consecutivos llegando a base.

El oriundo de la provincia de Panamá Oeste acumuló 25 partidos consecutivos llegando a las almohadillas, ya sea mediante imparables o bases por bolas. Esa racha se extendió del 12 de abril al 9 de mayo cuando bateó dos hits en cuatro turnos y empujó una carrera ante los Padres. Al día siguiente se fue en blanco en cuatro oportunidades, se ponchó una vez y no recibió pasaportes por parte del pitcheo del equipo de San Diego.

Herrera ha jugado 40 partidos este año y registra 38 inatrapables en 145 turnos al bate para un promedio de bateo de .262. Además lleva cuatro cuadrangulares, 22 carreras anotadas y 18 empujadas.

Reseña de Iván Herrera

El receptor panameño Iván Herrera continúa consolidando su carrera en las Grandes Ligas como parte de los Cardenales de San Luis, organización con la que firmó en 2016 como agente libre internacional.

Nacido el 1 de junio de 2000 en Ciudad de Panamá, Herrera inició su desarrollo profesional en las ligas menores del sistema de los Cardinals, donde avanzó progresivamente por todas las categorías hasta posicionarse como uno de los principales prospectos de la franquicia, destacando por su capacidad ofensiva y manejo defensivo detrás del plato.

Su debut en las Grandes Ligas se produjo el 24 de mayo de 2022, marcando el inicio de una etapa en la que ha alternado entre el equipo principal y sucursales de Triple A, mientras ganaba experiencia y tiempo de juego. Con el paso de las temporadas, el panameño ha asumido un rol más relevante tanto como receptor como bateador designado.

Durante la campaña de 2025, Herrera firmó uno de sus mejores desempeños ofensivos, incluyendo una actuación sobresaliente en la que conectó tres cuadrangulares en un mismo partido, reafirmando su potencial con el madero.

No obstante, su progresión reciente se ha visto condicionada por problemas físicos, particularmente una lesión en el codo que requirió intervención quirúrgica y ha limitado su continuidad en el terreno. Esta situación también impacta su disponibilidad para compromisos internacionales, como el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

A pesar de estos contratiempos, Herrera se mantiene como una pieza de valor dentro de la organización de San Luis y como uno de los representantes panameños en el béisbol de las Grandes Ligas.

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