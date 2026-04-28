MLB | Iván Herrera: el pelotero panameño afianza su impacto con los Cardenales de San Luis

Panamá/El grandes ligas panameño Iván Herrera ha ido consolidando su aporte ofensivo con los Cardenales de San Luis en el béisbol de las Grandes Ligas.

Herrera bateó su cuarto cuadrangular de la temporada 2026, el pasado sábado 25 de abril. El toletero de 25 años batea para promedio de .232 producto de 23 imparables en 99 turnos al bate, con cuatro jonrones, cinco dobles, 11 carreras anotadas y 13 empujadas. Además, acumula 20 bases por bolas y 19 ponches.

El receptor panameño ya había evidenciado su madurez y calidad ofensiva en la pasada temporada, durante su tercera campaña en San Luis, pese a perderse cerca de un mes de acción tras una lesión en la rodilla sufrida en abril, que lo mantuvo fuera por aproximadamente 27 partidos.

Aunque ha encontrado ritmo con el madero, la organización lo ha manejado con cautela en este inicio de campaña, utilizándolo principalmente como bateador designado debido a molestias físicas en la rodilla durante la pretemporada.

Desde su debut en 2022, su principal fortaleza ha sido el bateo. Sin embargo, las molestias físicas han limitado su desempeño como receptor, su posición natural, lo que lo ha llevado a desempeñarse con mayor frecuencia como designado.

A pesar de las lesiones, su aporte ofensivo ha sido determinante, especialmente en la campaña 2025, en la que registró promedio de .284, con 110 hits en 388 turnos al bate, 13 dobles, 19 cuadrangulares, 66 carreras impulsadas, 54 anotadas, 43 bases por bolas, 84 ponches y ocho bases robadas.

En esa temporada disputó 107 partidos, de los cuales 84 fueron como bateador designado, con participación limitada detrás del plato.

Herrera inició la temporada 2026 tras someterse a una cirugía en el codo derecho a finales de 2025, lo que ha influido en el manejo progresivo de su carga de trabajo.

Nuevos retos defensivos

Aunque su evolución ha sido favorable, los Cardenales continúan administrando con cautela su trabajo defensivo, evaluando alternativas que permitan mantener su bate en la alineación sin exigirlo en exceso como receptor.

En ese escenario, posiciones como el jardín izquierdo y la primera base surgen como opciones viables para maximizar su impacto ofensivo.

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Tres jonrones en un partido

Durante la pasada temporada, Herrera se unió al selecto grupo de panameños que han conectado tres cuadrangulares en un mismo juego en las Grandes Ligas, junto a Carlos Lee, Ben Oglivie, Héctor López y Adolfo Phillips.

Además, se convirtió en el primer receptor en la historia de los Cardenales de San Luis en lograr esta hazaña.

El pelotero, oriundo de Panamá Oeste y considerado uno de los receptores jóvenes con mayor poder en las Mayores, también dejó su huella en las Ligas Menores, destacándose por su producción ofensiva en Clase A, High-A y Triple A.

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Referencia de peso

Para Carlos Lee, máximo jonronero panameño en la historia de las Grandes Ligas, Herrera posee un conjunto completo de habilidades, además de una sólida ética de trabajo y fortaleza mental.

"Lo está haciendo bien. Es un joven pelotero con mucha fuerza en su bateo, que está aprovechando las oportunidades y está ayudando a su equipo con su ofensiva", destacó Lee.

Nota de prensa