MLB noticias| Caballero, Amaya y Herrera: trío panameño bota la pelota el mismo día

Panamá/Los peloteros panameños José 'Chema' Caballero, Miguel Amaya e Iván Herrera conectaron cuadrangulares en sus respectivos partidos de la jornada del sábado 25 de abril en la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

Caballero pegó su tercer vuelacercas de la temporada, y segundo en partidos consecutivos, para contribuir al triunfo de los Yankees de Nueva York sobre los Astros de Houston por 8 carreras a 3. 'Chema' sacó la pelota del parque en la parte alta del quinto episodio sin corredores en base. Su faena a la ofensiva se resume en tres hits conectados en cinco turnos, una anotada y una empujada.

Amaya botó la pelota en la quinta entrada sin corredores en circulación. Ese fue su segundo estacazo de la campaña y su desempeño al bate fue de 3-1 con dos carreras anotadas y una empujada. Su equipo, los Cachorros de Chicago, perdió ante los Dodgers de Los Ángeles, por 12 a 4.

Herrera bateó su cuarto cuadrangular de la temporada , sin corredores en base, durante el partido entre los Cardenales de San Luis y los Marineros de Seattle.

Ese fue el único inatrapable conectado por el panameño en tres turnos oficiales que tuvo en ese encuentro que los Cardenales perdieron por 11 carreras a 9.

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