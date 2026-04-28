Saleh Alfonso Young Hassan conquista oro para Panamá en International Master Europe de Jiu-Jitsu

El panameño Saleh Alfonso Young Hassan actualmente acumula 11 años de trayectoria en el jiu-jitsu brasileño .

Panamá/El panameño Saleh Alfonso Young Hassan volvió a dejar en alto el nombre de Panamá tras conquistar la medalla de oro en el International Master Europe IBJJF Jiu-Jitsu Championship, uno de los torneos más prestigiosos del jiu-jitsu brasileño en Europa.

La competencia, organizada por la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), reunió a más de 4,000 competidores en Barcelona y es considerada uno de los eventos más importantes del continente dentro de la categoría máster.

Young Hassan se proclamó campeón en la división heavy de 94 kilogramos, superando una exigente ruta de cuatro combates ante rivales de alto nivel provenientes de distintas partes de Europa.

“Fue un torneo muy difícil, con competidores muy preparados de toda Europa. La parte mental y el enfoque fueron claves para lograr el resultado que quería”, expresó el atleta panameño.

Dominio en una categoría de alto nivel

Para alcanzar la medalla de oro, el panameño derrotó a cuatro rivales de gran jerarquía, todos ellos cinturones negros:

Primer combate: rival de Suiza

Segundo combate: rival de Italia

Semifinal: rival de España

Final: Lyes Abid rival de Inglaterra, perteneciente a la academia Roger Gracie de Londres

De sus cuatro victorias, una llegó por sumisión y las otras tres por puntuación.

Una vida dedicada a las artes marciales

Saleh explicó que su camino en las artes marciales comenzó desde muy temprana edad.

“Inicié en el judo a los 8 o 9 años, disciplina que practiqué casi toda mi vida. Fui competidor del equipo nacional de Panamá y también entrenador de la selección nacional entre 2020 y 2021”, detalló.

Posteriormente, en 2011 comenzó su transición hacia el jiu-jitsu brasileño en Barcelona, donde entrena en la academia Gracie Barcelona bajo la dirección de Robin Gracie, miembro de una de las familias fundadoras de esta disciplina.

Actualmente acumula 11 años de trayectoria en el jiu-jitsu brasileño.

Preparación de alto rendimiento

Radicado nuevamente en Barcelona desde 2022, el panameño mantiene una exigente rutina de atleta de alto rendimiento para combinar su vida laboral, familiar y deportiva.

“Me levanto por las mañanas para hacer cardio o calistenia, luego cumplo mi jornada laboral y por la tarde entreno jiu-jitsu entre cuatro y seis veces por semana”, explicó.

Su preparación para este campeonato comenzó tres meses antes del evento, con una planificación enfocada exclusivamente en llegar en óptimas condiciones al torneo celebrado el pasado 26 de abril.

La familia, motor de su carrera

Young Hassan destacó que una parte fundamental de su motivación diaria proviene de su entorno más cercano.

“La motivación es una combinación de muchas cosas: la patria, la familia, los compañeros, los amigos y la superación personal”, señaló.

El atleta aseguró que poder compartir este logro con su familia tiene un significado especial, especialmente con su hijo.

“Mostrarle esta medalla a mi hijo significa mucho para mí. Creo que debemos dar el ejemplo a nuestros hijos y a las generaciones que vienen detrás de nosotros”, afirmó.

Orgullo de representar a Panamá

Más allá del resultado deportivo, Young Hassan destacó el profundo significado emocional que tiene competir bajo la bandera panameña.

“Me siento súper orgulloso de ser panameño y de llevar a mi patria a lo más alto del podio. Somos pocos los panameños que logramos estos resultados y eso me llena de orgullo”, afirmó.

El atleta también envió un mensaje a los padres de familia sobre el impacto positivo de las artes marciales en el desarrollo personal.

“Siempre digo que el arte marcial es una gran herramienta para el desarrollo de los niños y también de los adultos. Cambia la vida a nivel físico y personal, sin importar la edad”, señaló.

Con esta histórica actuación, Saleh Alfonso Young Hassan reafirma su posición como uno de los principales exponentes panameños de las artes marciales en el ámbito internacional y continúa dejando huella en el jiu-jitsu europeo.