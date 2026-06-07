Hípica de Panamá| 'Takao' plantó bandera en el Clásico Presidente de la República 2026

El ejemplar de cinco años dominó en la recta final para ganar una de las carreras de mayor prestigio en el calendario hípico panameño.

Panamá/'Takao' impuso sus condiciones en los metros finales para ser el triunfado en la versión 97 del Clásico Presidente de la República que se llevó a cabo este domingo 7 de junio en el Hipódromo Presidente Remón.

El ejemplar importado de Estados Unidos, de cinco años de edad, fue montado por el jinete Yonis Lasso que lo guio hacia la victoria con un cierre categórico.

Al momento de la partida, el equino 'Booz Baruc' tomó el comando y lo mantuvo en buena parte del recorrido. No obstante 'Takao' le daba batalla y se mantenía cerca.

Una vez se dobló la última curva, y se entró en la recta final, 'Takao' pasó el frente y tomó distancia del resto de los competidores para cruzar la meta y terminar la carrera en 2:11.31. '

'Booz Baruc' quedó segundo. En tanto 'Tizzy Indy' e 'Into Justice' culminaron en la tercera y cuarta posición, respectivamente.

El Clásico Presidente de la República se disputó en distancia de 2,100 metros y distribuyó 97,500 dólares en premios.

Datos generales del evento

El Clásico Presidente de la República es la carrera más prestigiosa de la hípica panameña y una de las competencias de mayor tradición deportiva del país. Se celebra anualmente en el Hipódromo Presidente Remón y está dedicada al Presidente de la República de Panamá. Su origen se remonta a 1923, lo que la convierte en una de las pruebas hípicas más antiguas de América Latina.

Origen

La primera edición se disputó en 1923 en el desaparecido Hipódromo Juan Franco, durante el tercer mandato de Belisario Porras. El evento fue creado para rendir homenaje a la máxima autoridad de la nación y el primer ganador fue la yegua argentina 'La Victoire', montada por Emilio Terán.

Traslado al Hipódromo Presidente Remón

La última edición celebrada en Juan Franco tuvo lugar en 1956. Tras la inauguración del Hipódromo Presidente Remón ese mismo año, la carrera pasó a disputarse allí desde 1957. El primer vencedor en la nueva sede fue el ejemplar 'Surumeno', conducido por Blas Aguirre.

Importancia deportiva

Con el paso de las décadas, el Clásico Presidente se consolidó como la prueba cumbre de la hípica nacional. Ganarlo representa el máximo reconocimiento para propietarios, entrenadores y jinetes. La carrera ha variado en distancia a lo largo de su historia, corriéndose en diferentes épocas sobre recorridos de 2,000, 2,100, 2,400, 2,500 y 2,600 metros.