MLB noticias| José "Chema" Caballero es activado por los Yankees y vuelve al campocorto

Sintoniza el partido Rays vs Yankees el domingo 24 de mayo a las 12:35 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/José "Chema" Caballero está de vuelta a la acción con los Yankees de Nueva York que este viernes inician una serie de tres partidos con los Rays de Tampa Bay.

Los Yankees divulgaron la alineación del primer partido de ese enfrentamiento de fin de semana y el pelotero aparece en el séptimo puesto del orden al bate. También retomará el rol de campocorto titular del equipo neoyorquino.

Caballero fue colocado en la lista de lesionados de 10 días de los Yankees al sufrir una fractura en el dedo medio de su mano derecha. Eso ocurrió el domingo 10 de mayo durante un partido frente a los Cerveceros de Milwaukee. No obstante su diagnóstico se dio dos días después por lo que fue inhabilitado.

Además del istmeño, estará de vuelta el lanzador Gerrit Cole quien fue designado para abrir el juego de este viernes ante los Rays. Cole no lanza en las Grandes Ligas desde el 2024, ya que al año siguiente se sometió a una cirugía Tommy John en el codo derecho que le mantuvo inactivo por un tiempo prolongado.