MLB noticias| José "Chema" Caballero: Yankees colocan al panameño en lista de lesionados de 10 días

Phillies vs Red Sox, sintoniza este partido el jueves 14 de mayo a las 5:45 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/José "Chema" Caballero estará fuera de acción al sufrir una fractura en el dedo medio de su mano derecha. Según lo anunciado este martes por los Yankees de Nueva York.

El pelotero panameño fue colocado en la lista de lesionados de 10 días del equipo neoyorquino. Por tal motivo, los "Bombarderos del Bronx" llamaron al campocorto Anthony Volpe, procedente del elenco filial de Triple A Scranton/Wilkes-Barre.

Caballero sufrió la lesión el domingo 10 de mayo cuando se tiró en la primera base durante el partido que disputaron los Yankees ante los Cerveceros de Milwaukee.

El oriundo de la provincia de Los Santos desempañaba el rol de campocorto titular de los Yankees desde el inicio de la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas tras la baja de Volpe quien pasó por un proceso de recuperación de una cirugía en el hombro izquierdo.

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Caballro lleva 41 partidos jugados en la presente campaña con los Yankees. A nivel ofensivo batea para promedo de. 259, esto como resultado de 35 inatrapables en 135 turnos. Además lleva cuatro cuadrangulares conectados, 18 carreras anotadas y 13 empujadas con un slugging de .400, un porcentaje de llegadas a base de .320 para un OBP de .720. También tiene 13 bases robadas en 18 intentos.

En cuanto a su defensa, Caballero ha jugado en las paradas cortas en 40 de los 41 partidos en los que ha participado. Lleva tres errores cometidos, 43 outs concretados, 167 oportunidades, 24 dobles matanzas,121 asistencias, 347 episodios a la defensa y un porcentaje de fildeo de .982.

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