El Barcelona estudia acciones legales contra Florentino Pérez por sus acusaciones en el caso Negreira

En el denominado caso "Negreira" , la justicia investiga supuestos pagos del Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira , antiguo número dos de los árbitros .

Barcelona, España/El Barcelona estudia posibles acciones legales tras las declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acusando al Barcelona en el marco del caso "Negreira".

"En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones", afirmó el Barça en un comunicado.

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"En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir", añadió el club azulgrana, después que Pérez anunciara que va a presentar a la UEFA un dosier sobre este asunto.

"Es el caso más grave de corrupción en el fútbol", insistió el presidente del Real Madrid, en una comparecencia en la que anunció la convocatoria de elecciones y su candidatura a la reelección.

"No nos lo podíamos imaginar, de verdad, que el Barcelona repartiera dinero al jefe de los árbitros", aseguró Pérez.

"Sólo he ganado 7 Champions y 7 ligas, podía haber ganado 14 porque las otras me las han robado", añadió el presidente del Real Madrid.

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En el denominado caso "Negreira", la justicia investiga supuestos pagos del Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, antiguo número dos de los árbitros.

Trata de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de obtener alguna ventaja en la competición, algo que niega el Barcelona alegando que eran por informes arbitrales.

"Es el caso de corrupción más grande que ha habido en la historia del fútbol en el mundo", insistió Pérez.

El Barcelona señaló que informará de las decisiones que tome "cuando se considere oportuno".

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