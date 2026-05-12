MLB noticias| José 'Chema' Caballero se lesiona: implicaciones que trae a los Yankees esta situación

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Panamá/José 'Chema' Caballero inició la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas como campocorto titular de los Yankees de Nueva York y su desempeño ha sido bueno. Sin embargo una lesión le privó de jugar este lunes y el alcance de esta molestia está por saberse.

El pelotero panameño se lastimó el dedo medio de su mano derecha cuando se lanzó de cabeza a la primera base durante el noveno episodio del partido que los Yankees disputaron el domingo 10 de mayo ante los Cerveceros de Milwaukee. Al día siguiente no fue incluido en la alineación de los neoyrquinos para el juego ante los Orioles de Baltimore.

"Ya recibí tratamiento. El siguiente paso es hacerme una resonancia magnética para ver qué pasa", manifestó Caballero en declaraciones emitidas por Bryan Hoch de MLB.com. "No creo que esté fracturado", agregó.

El jugador tenía previsto viajar de Baltimore a Nueva York para someterse a las pruebas médicas respectivas para conocer el alcance de su lesión.

Implicaciones

Aaron Boone, manager de los Yankees, resaltó la fortaleza física del istmeño y expresó que sigue contando con él a pesar de todo.

"Definitivamente hay cierta preocupación. Para quienes conocen a 'Cabby' (Caballero), saben que es un tipo muy resistente. Tuvo algunas dificultades al tirar hoy. Lo bueno es que bateó bien, así que ya veremos", expresó el manager a MLB.com.

Si la lesión no es grave, Boone planteó que podría usar a Caballero como corredor emergente o incluso como bateador. Mientras que Max Schuemann, quien fue el torpedero de los Yankees en el juego del lunes, se mantendría como titular en las paradas cortas.

En caso de que la ausencia de 'Chema' se prolongue, los Yankees llamarían a Anthony Volpe o a Oswaldo Cabrera quienes están en ligas menores.

Volpe se recupera de una cirugía en el hombro izquierdo por lo que inició la campaña en ligas menores. En los últimos nueve juegos en Triple A batea para .205 con un cuadrangular y cinco carreras empujadas.

Cabrera ha trabajado en su recuperación de una fractura en el tobillo izquierdo, lleva 32 partidos jugados en Triple A y su registro ofensivo es de .217.

Mientras tanto, el cuerpo técnico de los Yankees se sienten complacidos con la labor de Caballero quien batea para .259 de promedio, con cuatro cuadrangulares y 13 bases robadas en 41 partidos.

"Ha tenido un rendimiento excepcional para nosotros al comienzo de la temporada, tanto a la ofensiva como a la defensiva", señaló Boone.