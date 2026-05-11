Mundial 2026 | Selección de Panamá, situación actual de nuestros delanteros en sus respectivos clubes
Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/A poco menos de un mes para el inicio de la Copa Mundial 2026, la actualidad de los delanteros panameños que militan en el extranjero comienza a generar análisis y preocupación en torno al poder ofensivo de la Selección de Panamá de cara al máximo torneo del fútbol internacional.
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El combinado dirigido por Thomas Christiansen debutará el próximo 17 de junio ante Ghana en el Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, donde quedó ubicado en el complicado Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.
Sin embargo, el rendimiento reciente de varios atacantes canaleros deja sensaciones mixtas, especialmente por la poca producción goleadora en las últimas cinco jornadas con sus respectivos clubes.
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Uno de los referentes ofensivos de Panamá, Cecilio Waterman, atraviesa un momento complicado con Universidad de Concepción. El delantero no ha marcado goles ni repartido asistencias en sus últimos cinco compromisos entre liga y copa en Chile. Además, su equipo solamente consiguió una victoria en ese tramo, acumulando tres derrotas y un empate.
Otro atacante que tampoco vive su mejor momento es José Fajardo, quien en sus últimas cinco apariciones con Universidad Católica de Ecuador apenas registró un gol. Aunque ha mantenido continuidad y minutos importantes, el delantero panameño no ha logrado consolidar una racha goleadora constante en la recta final de la temporada ecuatoriana.
En el mismo club ecuatoriano también milita Azarías Londoño, quien tampoco ha podido destacar ofensivamente en sus recientes presentaciones. El atacante no registra goles ni asistencias en sus últimos cinco partidos y ha alternado titularidades con ingresos desde el banquillo.
Uno de los pocos delanteros panameños con números positivos recientemente es Tomás Rodríguez, quien atraviesa un mejor presente con Deportivo Saprissa. El atacante suma dos goles en sus últimas cinco jornadas y ha sido importante en el buen momento del club morado, que acumula tres victorias y dos empates.
Mientras tanto, Kadir Barría continúa ganando minutos con Botafogo, aunque todavía sin protagonismo directo en goles o asistencias. El extremo panameño ha participado tanto en la liga brasileña como en competiciones internacionales, mostrando regularidad, pero aún buscando mayor impacto ofensivo.
La situación ofensiva de Panamá genera interrogantes de cara al desafío mundialista, especialmente tomando en cuenta el nivel de selecciones como Inglaterra y Croacia, equipos acostumbrados a competir en la élite internacional.
A pesar de ello, el cuerpo técnico mantiene la confianza en un grupo que ha mostrado crecimiento competitivo durante el proceso de Thomas Christiansen. La esperanza canalera estará puesta en que sus atacantes puedan recuperar confianza y efectividad en las semanas previas al inicio de la histórica cita mundialista.