Mundial 2026 | Selección de Panamá, situación actual de nuestros delanteros en sus respectivos clubes

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/A poco menos de un mes para el inicio de la Copa Mundial 2026, la actualidad de los delanteros panameños que militan en el extranjero comienza a generar análisis y preocupación en torno al poder ofensivo de la Selección de Panamá de cara al máximo torneo del fútbol internacional.

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El combinado dirigido por Thomas Christiansen debutará el próximo 17 de junio ante Ghana en el Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, donde quedó ubicado en el complicado Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Sin embargo, el rendimiento reciente de varios atacantes canaleros deja sensaciones mixtas, especialmente por la poca producción goleadora en las últimas cinco jornadas con sus respectivos clubes.

Cecilio Waterman Delantero | U. de Concepción Edad 35 años Valor €338k Rendimiento Reciente Fecha / Rival Min G A Res 09.05 Cobresal 90' 0 0 P 03.05 U. Católica 90' 0 0 E 26.04 Colo Colo 90' 0 0 P 13.04 Cobresal 90' 0 0 G G: Goles | A: Asistencias | Min: Minutos jugados

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Uno de los referentes ofensivos de Panamá, Cecilio Waterman, atraviesa un momento complicado con Universidad de Concepción. El delantero no ha marcado goles ni repartido asistencias en sus últimos cinco compromisos entre liga y copa en Chile. Además, su equipo solamente consiguió una victoria en ese tramo, acumulando tres derrotas y un empate.

Jose Fajardo Nelson Delantero | U. Católica (ECU) Edad 32 años Valor €579k Rendimiento Reciente Fecha / Rival Min G A Res 09.05 Aucas 74' 0 0 P 01.05 Ind. del Valle 90' 0 0 P 27.04 Manta 28' 0 0 P 24.04 Macará 77' 1 0 G 18.04 Libertad 72' 0 0 G G: Goles | A: Asistencias | Datos: Liga Pro Ecuador

Otro atacante que tampoco vive su mejor momento es José Fajardo, quien en sus últimas cinco apariciones con Universidad Católica de Ecuador apenas registró un gol. Aunque ha mantenido continuidad y minutos importantes, el delantero panameño no ha logrado consolidar una racha goleadora constante en la recta final de la temporada ecuatoriana.

Azarias Londoño Delantero | U. Católica (ECU) Edad 24 años Valor €1.2m Préstamo Alianza Rendimiento Reciente Fecha / Rival Min G A Res 09.05 Aucas 32' 0 0 P 01.05 Ind. del Valle 84' 0 0 P 27.04 Manta 79' 0 0 P 24.04 Macará 58' 0 0 G 18.04 Libertad 33' 0 0 G G: Goles | A: Asistencias | Préstamo hasta: 31.12.2026

En el mismo club ecuatoriano también milita Azarías Londoño, quien tampoco ha podido destacar ofensivamente en sus recientes presentaciones. El atacante no registra goles ni asistencias en sus últimos cinco partidos y ha alternado titularidades con ingresos desde el banquillo.

Tomas Rodriguez Delantero | Dep. Saprissa (CRC) Edad 27 años Valor €964k Préstamo Sporting SM Rendimiento Reciente Fecha / Rival Min G A Res 11.05 Liberia 90' 0 0 G 04.05 Liberia 90' 0 0 E 27.04 Puntarenas 79' 1 0 G 23.04 Guadalupe 75' 1 0 G 20.04 Alajuelense 71' 0 0 E G: Goles | A: Asistencias | Préstamo vigente hasta: 31.12.2026

Uno de los pocos delanteros panameños con números positivos recientemente es Tomás Rodríguez, quien atraviesa un mejor presente con Deportivo Saprissa. El atacante suma dos goles en sus últimas cinco jornadas y ha sido importante en el buen momento del club morado, que acumula tres victorias y dos empates.

Kadir Barria Delantero | Botafogo RJ (BRA) Edad 18 años Valor €922k Rendimiento Reciente Fecha / Rival Min G A Res 10.05 Atl. MG 27' 0 0 E 07.05 Racing Club 61' 0 0 G 02.05 Remo 46' 0 0 P 29.04 Independiente 65' 0 0 G 25.04 Internacional 45' 0 0 E G: Goles | A: Asistencias | Competiciones: Serie A (BRA) y CONMEBOL

Mientras tanto, Kadir Barría continúa ganando minutos con Botafogo, aunque todavía sin protagonismo directo en goles o asistencias. El extremo panameño ha participado tanto en la liga brasileña como en competiciones internacionales, mostrando regularidad, pero aún buscando mayor impacto ofensivo.

La situación ofensiva de Panamá genera interrogantes de cara al desafío mundialista, especialmente tomando en cuenta el nivel de selecciones como Inglaterra y Croacia, equipos acostumbrados a competir en la élite internacional.

A pesar de ello, el cuerpo técnico mantiene la confianza en un grupo que ha mostrado crecimiento competitivo durante el proceso de Thomas Christiansen. La esperanza canalera estará puesta en que sus atacantes puedan recuperar confianza y efectividad en las semanas previas al inicio de la histórica cita mundialista.