Mundial 2026 | Ismael Díaz encara con optimismo el "Grupo de la Muerte" para la selección de Panamá

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El delantero panameño Ismael Díaz, figura clave de Los Canaleros, compartió sus impresiones con el portal FIFA sobre el gran reto que enfrentará la selección de Panamá en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con 28 años y la experiencia de haber participado en Rusia 2018, Díaz liderará al equipo en el Grupo L, donde se medirán ante las potencias de Inglaterra, Croacia y Ghana.

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Trayectoria desde el barrio hasta la élite Díaz recordó sus inicios jugando fútbol descalzo en las calles de la Ciudad de Panamá, destacando que esa pasión y perseverancia lo llevaron a debutar profesionalmente con el Tauro FC a los 15 años y con la selección absoluta a los 17, marcando incluso un gol en su debut. El jugador enfatiza que la humildad y el trabajo duro, rasgos compartidos por muchos de sus compañeros que vienen de entornos humildes, son el motor de la pasión con la que juega el equipo actualmente.

Un cambio de mentalidad para 2026 A diferencia de la participación en Rusia 2018, donde el objetivo principal era vivir la experiencia del primer mundial, Díaz asegura que la mentalidad del grupo ha evolucionado hacia una faceta mucho más competitiva. A pesar de la dificultad de los rivales, el delantero se mostró entusiasmado: "Uno va al Mundial para competir contra los mejores", afirmó, señalando que el mayor deseo de la plantilla es conseguir la primera victoria histórica de Panamá en una cita mundialista.

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Sobre sus orígenes y la formación personal

Vocación desde la infancia: Díaz afirma que siempre quiso ser futbolista. Desde muy pequeño jugaba en la calle con amigos y familiares, y gracias a su perseverancia y pasión, logró alcanzar el alto nivel profesional.

Díaz afirma que siempre quiso ser futbolista. Desde muy pequeño jugaba en la calle con amigos y familiares, y gracias a su y pasión, logró alcanzar el alto nivel profesional. Crecimiento integral: El jugador considera que el fútbol lo ha ayudado a madurar en todas sus facetas, no solo como deportista, sino también como padre, esposo y persona , enseñándole a superar la adversidad.

El jugador considera que el fútbol lo ha ayudado a madurar en todas sus facetas, no solo como deportista, sino también como , enseñándole a superar la adversidad. El valor del sacrificio: Al recordar sus inicios, destaca que el proceso fue largo y duro. Rememora con cariño jugar descalzo bajo el sol del mediodía y regresar a casa con moretones, experiencias que atesora por el esfuerzo que representaron.

Al recordar sus inicios, destaca que el proceso fue largo y duro. Rememora con cariño jugar del mediodía y regresar a casa con moretones, experiencias que atesora por el esfuerzo que representaron. Raíces humildes: Explica que la pasión del equipo panameño proviene de que muchos jugadores vienen de entornos humildes y de jugar "en la calle", lo que les da una perspectiva especial sobre el trabajo duro necesario para llegar a la élite.

Sobre su trayectoria con la Selección Nacional

Debut precoz: Díaz califica su debut con la selección absoluta a los 17 años como algo inesperado. Cumplió el sueño de cualquier jugador y destaca que estuvo "a la altura" al lograr marcar un gol en ese primer encuentro.

Díaz califica su debut con la selección absoluta a los como algo inesperado. Cumplió el sueño de cualquier jugador y destaca que estuvo "a la altura" al lograr en ese primer encuentro. Lecciones de la clasificación: Describe la fase clasificatoria como un periodo de mucho estrés, tristeza y enojo debido a un inicio difícil. Sin embargo, resalta que estos momentos sirvieron para demostrar la clase de equipo que tienen y que el trabajo conjunto fue lo que les permitió alcanzar el objetivo.

Describe la fase clasificatoria como un periodo de mucho estrés, tristeza y enojo debido a un inicio difícil. Sin embargo, resalta que estos momentos sirvieron para demostrar la que tienen y que el trabajo conjunto fue lo que les permitió alcanzar el objetivo. El orgullo nacional: Para él, representar a su país es el "mayor sueño". Siempre intenta poner a Panamá en un pedestal y dar alegría a la fanaticada a través de su esfuerzo en la cancha.

Perspectiva hacia la Copa Mundial 2026

Evolución de la mentalidad: Compara la experiencia de Rusia 2018, donde el objetivo era simplemente vivir el primer mundial, con la actualidad. Ahora, el equipo posee una mentalidad competitiva y busca superar lo logrado anteriormente.

Compara la experiencia de Rusia 2018, donde el objetivo era simplemente vivir el primer mundial, con la actualidad. Ahora, el equipo posee una y busca superar lo logrado anteriormente. Enfrentar a las potencias: Sobre el difícil Grupo L (Inglaterra, Croacia y Ghana), Díaz se muestra entusiasmado: "Me gusta porque... uno va al Mundial para competir contra los mejores" .

Sobre el difícil Grupo L (Inglaterra, Croacia y Ghana), Díaz se muestra entusiasmado: . El objetivo histórico: El delantero confiesa que el mayor deseo del grupo es conseguir la primera victoria de Panamá en un Mundial. Asegura que lograrlo, especialmente si ocurre en el primer partido, sería un "sueño hecho realidad" y una felicidad sin límites.

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Calendario de Panamá en el Grupo L:

17 de junio: Contra Ghana en el Estadio de Toronto.

Contra en el Estadio de Toronto. 23 de junio: Contra Croacia en el Estadio de Toronto.

Contra en el Estadio de Toronto. 27 de junio: Contra Inglaterra en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

El delantero concluyó que representar a su país es el mayor sueño cumplido y que, tras una dura fase de clasificación, el equipo está listo para demostrar su crecimiento y dar una alegría a la fanaticada panameña.