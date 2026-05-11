José Calderón recibe suspensión provisional por parte de la Federación Panameña de Fútbol

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Panamá/La Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol informó este lunes la suspensión provisional por seis meses del guardameta José Calderón, medida que lo aparta de toda actividad relacionada con el fútbol federado mientras continúan las investigaciones correspondientes.

La sanción surge tras las investigaciones preliminares realizadas sobre el compromiso entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la federación, la decisión fue tomada en estricto cumplimiento de los reglamentos vigentes y busca preservar la integridad del fútbol panameño, así como garantizar la transparencia de las competiciones nacionales.

Hasta el momento, la federación no ha brindado mayores detalles sobre el avance de las investigaciones ni sobre las posibles implicaciones futuras para el experimentado arquero panameño. Entretanto, José Calderón permanecerá inhabilitado de manera provisional mientras las autoridades disciplinarias continúan con el proceso correspondiente.

Con información de FPF

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