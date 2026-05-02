EN VIVO | Liga Panameña de Fútbol Alianza FC vs Sporting SM jornada 16 por TVMAX

Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto de una noche decisiva en la Liga Panameña de Fútbol! La jornada del Este promete emociones fuertes con varios equipos jugando al mismo tiempo por su futuro en el torneo y con boletos a la siguiente fase todavía en disputa.

Partidos simultáneos de esta noche (8:30 p.m.)

Árabe Unido vs Plaza Amador – COS Sports Plaza

– COS Sports Plaza UMECIT FC vs Tauro FC – Estadio Agustín “Muquita” Sánchez

– Estadio Agustín “Muquita” Sánchez Alianza FC vs Sporting SM – Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

– Estadio Rommel Fernández Gutiérrez EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Así llega cada equipo a la jornada

Alianza FC (24 pts)

El panorama es claro para los verdolagas: un triunfo o un empate ante Sporting SM les asegura la clasificación a la siguiente fase.

Sporting SM

Ya está eliminado matemáticamente y sin opciones de avanzar, pero buscará cerrar el torneo con orgullo y ser juez en la definición.

Plaza Amador (28 pts)

Los Leones ya tienen el trabajo hecho: son líderes absolutos del Este y ya aseguraron su pase directo a semifinales.

UMECIT FC (22 pts) vs Tauro FC (21 pts)

Este es el duelo directo de la jornada.

El ganador clasifica automáticamente .

. Si empatan, UMECIT avanzará únicamente si Árabe Unido no gana.

Árabe Unido (21 pts)

El Expreso Azul necesita una combinación complicada:

Debe vencer a Plaza Amador , y

, y Esperar que UMECIT y Tauro empaten.

Todo está servido para una noche de alta tensión, con varios equipos peleando por seguir con vida en el campeonato. ¡Arranca una jornada crucial y aquí te llevaremos cada detalle en nuestro minuto a minuto!