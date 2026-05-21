LPF Clausura 2026 Final| Plaza Amador vs Alianza FC: una rivalidad que crece en intensidad

¡IMPERDIBLE! Sintoniza la final del Torneo Clausura 2026 de la LPF, entre Plaza Amador y Alianza FC, el sábado 23 de mayo a las 6:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Plaza Amador y el Alianza FC añadirán próximamente un capítulo a su historia particular cuando disputen la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Pamameña de Fútbol (LPF). Ese encuentro será una nueva confrontación entre dos equipos cuya rivalidad se ha intensificado en los últimos meses.

Final pasada

Plazinos y verdolagas se enfrentarán en un juego decisivo de la LPF por segundo certamen consecutivo lo que demuestra la consistencia que esos dos conjuntos han tenido.

Era 30 de noviembre de 2025, Plaza y Alianza midieron fuerzas por el título de campeón del Clausura 2025. El resultado final favoreció a los 'Leones' plazinos que ganaron el encuentro, por 2 goles a 0. y se coronaron campeones de aquel certamen. Jorlián Sánchez y José 'Gasper' Murillo concretaron las anotaciones.

Ese resultado le valió al Plaza Amador su segundo título consecutivo de campeón de la LPF y octavo de su historia.

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Juegos recientes

Las confrontaciones entre estos dos conjuntos continuaron en el Torneo Clausura 2026. Al formar parte de la Conferencia Este, se enfrentaron en dos ocasiones durante la etapa preliminar de la competencia.

El primero de los dos juegos se llevó a cabo el 7 de febrero de 2026, durante la cuarta jornada, en el Complejo Deportivo Los Andes y terminó empatado 1-1.

'Gasper' Murillo adelantó a los plazinos y el empate de los 'Pericos' aliancistas llegó por medio de Carlos Rodríguez en el tiempo agregado tras culminar los 90 minutos reglamentarios.

Pasaron las semanas y llegó la jornada 13. Era 11 de abril, Plaza Amador y Alianza FC se volvieron a encontrar, esta vez en el COS Sports Plaza. El resultado fue el mismo, empate a un gol por bando.

Manuel Rodríguez adelantó a los alancistas, pero Erick Davis selló la paridad en el segundo tiempo.

Panorama

Después de dos empates en la fase regular. Plaza Amador y Alianza FC cruzarán sus caminos por segunda final consecutiva.

Ambos conjuntos tienen una gran oportunidad al frente. Para el Plaza será la ocasión de llegar al tricampeonato y sumar el noveno título de su historia. Mientras que para el Alianza será el momento para conquistar su segunda corona en la LPF.

¿Cuál de los dos prevalecerá en la final del sábado 23 de mayo? Recuerda que, si no puedes asistir al estadio, cuentas con la transmisión del juego por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ para enterarte.

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