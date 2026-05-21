Panamá conoce su camino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se realizarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana .

Panamá/La Selección Sub-21 de Panamá tiene fecha, rivales y sede. El combinado panameño ya conoce todos los detalles de su participación en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el certamen regional más importante del deporte centroamericano y caribeño, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

Tras el sorteo de grupos, Panamá quedó encuadrado en el Grupo B junto a Cuba, Costa Rica y Colombia, rivales de peso que pondrán a prueba el nivel de la joven escuadra canalera. En el Grupo A, por su parte, se ubicaron México, Guatemala, República Dominicana y Venezuela, conformando una llave igualmente competitiva.

El camino de Panamá en la fase de grupos

El debut de la Sub-21 será ante Colombia, uno de los rivales más exigentes del grupo, el 30 de julio a las 3:00 p.m. en el Estadio Moca 85, ubicado en la ciudad de Moca. Un primer partido clave para marcar el tono de la participación panameña en el torneo.

El segundo encuentro llegará ante Costa Rica, selección con la que Panamá mantiene una rivalidad histórica en el fútbol centroamericano. El duelo está fijado para el 1 de agosto a las 3:00 p.m. en el Estadio El Cóndor, en la ciudad de La Vega.

El cierre de la fase de grupos se dará ante Cuba, el 3 de agosto a las 6:00 p.m. en el Estadio El Cibao, en Santo Domingo, en lo que podría ser un partido decisivo para definir la clasificación a la siguiente ronda.

La recta final del torneo

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria. Las semifinales están programadas para el 5 de agosto, y los partidos por medalla se disputarán el 7 de agosto, cuando se definirá qué selección se cuelga el oro en la disciplina de fútbol masculino.

Para la Selección Sub-21 de Panamá, estos juegos representan una oportunidad de crecimiento y experiencia competitiva de cara al futuro del fútbol nacional.

Con información de FPF.