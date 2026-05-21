Panamá ya tiene grupo para el Mundial Sub-17 Catar 2026

La FIFA llevó a cabo el sorteo donde la selección panameña pudo conocer a sus rivales

Panamá/Panamá quedó ubicada en el Grupo A del Mundial Sub-17 que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026 en Catar. Esto quedó determinado en un sorteo realizado este jueves en Zúrich, Suiza.

La selección panameña enfrentará a Egipto, Grecia y la anfitriona, Catar, en esa agrupación.

El resultado completo del sorteo fue el siguiente:

Grupo A: Catar, Panamá, Egipto, Grecia

Catar, Panamá, Egipto, Grecia Grupo B: República de Corea, CAF 1, Nueva Caledonia, Ecuador

República de Corea, CAF 1, Nueva Caledonia, Ecuador Grupo C: Argentina, Australia, CAF 2, Dinamarca

Argentina, Australia, CAF 2, Dinamarca Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay

Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil, Uzbekistán

Italia, Jamaica, Costa de Marfil, Uzbekistán Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba, Tayikistán

Senegal, Croacia, Cuba, Tayikistán Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica, Vietnam

Mali, Nueva Zelanda, Bélgica, Vietnam Grupo H: España, RP China, Fiyi, Marruecos

España, RP China, Fiyi, Marruecos Grupo I: Brasil, República de Irlanda, Tanzania, Costa Rica

Brasil, República de Irlanda, Tanzania, Costa Rica Grupo J: Estados Unidos, Montenegro, Chile, Argelia

Estados Unidos, Montenegro, Chile, Argelia Grupo K: México, Rumanía, Camerún, Venezuela

México, Rumanía, Camerún, Venezuela Grupo L: Japón, Colombia, Serbia, Honduras

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Aún quedan dos cupos por ocupar, los que corresponden a la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Estos se definirán el sábado 23 de mayo cuando se realicen los partidos entre Etiopía y Mozambique, y Uganda contra Ghana. Los ganadores de ambos encuentros completarán el cuadro de 48 selecciones participantes del torneo.

El combinado canalero, dirigido por el técnico Felipe Baloy, clasificó a ese certamen después de ganar el Grupo B del clasificatorio de Concacaf cuyos partidos se llevaron a cabo entre el 5 y 10 de febrero de este año en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la ciudad de Panamá. En ese torneo superó a Dominica, por 6 goles a 1, Anguila, por 6 a 0, y Nicaragua, por 4 a 1.

Esta será la quinta participación de Panamá en los mundiales de la categoría sub-17.