Panamá ya tiene grupo para el Mundial Sub-17 Catar 2026
La FIFA llevó a cabo el sorteo donde la selección panameña pudo conocer a sus rivales
Panamá/Panamá quedó ubicada en el Grupo A del Mundial Sub-17 que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026 en Catar. Esto quedó determinado en un sorteo realizado este jueves en Zúrich, Suiza.
La selección panameña enfrentará a Egipto, Grecia y la anfitriona, Catar, en esa agrupación.
Te puede interesar: Panamá vs Paraguay| Resultado del tercer juego de la 'Sele' en el Torneo Internacional Canteras de América Sub-17
El resultado completo del sorteo fue el siguiente:
- Grupo A: Catar, Panamá, Egipto, Grecia
- Grupo B: República de Corea, CAF 1, Nueva Caledonia, Ecuador
- Grupo C: Argentina, Australia, CAF 2, Dinamarca
- Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay
- Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil, Uzbekistán
- Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba, Tayikistán
- Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica, Vietnam
- Grupo H: España, RP China, Fiyi, Marruecos
- Grupo I: Brasil, República de Irlanda, Tanzania, Costa Rica
- Grupo J: Estados Unidos, Montenegro, Chile, Argelia
- Grupo K: México, Rumanía, Camerún, Venezuela
- Grupo L: Japón, Colombia, Serbia, Honduras
Te puede interesar: Mundial 2026 | Gianni Infantino envió mensaje a la selección de Panamá
Aún quedan dos cupos por ocupar, los que corresponden a la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Estos se definirán el sábado 23 de mayo cuando se realicen los partidos entre Etiopía y Mozambique, y Uganda contra Ghana. Los ganadores de ambos encuentros completarán el cuadro de 48 selecciones participantes del torneo.
El combinado canalero, dirigido por el técnico Felipe Baloy, clasificó a ese certamen después de ganar el Grupo B del clasificatorio de Concacaf cuyos partidos se llevaron a cabo entre el 5 y 10 de febrero de este año en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la ciudad de Panamá. En ese torneo superó a Dominica, por 6 goles a 1, Anguila, por 6 a 0, y Nicaragua, por 4 a 1.
Esta será la quinta participación de Panamá en los mundiales de la categoría sub-17.