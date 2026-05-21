Aunque el funcionario no precisó cuántas personas están involucradas ni el monto total de los bienes retenidos, explicó que se trata de acciones preventivas relacionadas con investigaciones patrimoniales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El contralor general de la República, Anel Flores, confirmó que la Contraloría General de la República ejecutó medidas de secuestro de bienes contra varios exfuncionarios, como parte de procesos que se desarrollan en conjunto con el Tribunal de Cuentas.