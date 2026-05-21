Más de 1500 agentes participarán en los ejercicios Panamax 2026 en Panamá

El director del Senan, comandante Luis Antonio De Gracia, explicó que las maniobras estarán enfocadas principalmente en la protección del Canal de Panamá, considerado el principal activo estratégico del país.

Las autoridades destacaron que Panamax 2026 busca reforzar la coordinación regional frente a riesgos que puedan afectar la seguridad marítima y las operaciones vinculadas al Canal de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval anunció los ejercicios multinacionales Panamax 2026, un operativo de seguridad regional que reunirá a delegaciones de aproximadamente 19 países del continente americano con el objetivo de fortalecer la cooperación y la interoperabilidad entre fuerzas de seguridad y defensa.

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