El director del Senan, comandante Luis Antonio De Gracia, explicó que las maniobras estarán enfocadas principalmente en la protección del Canal de Panamá, considerado el principal activo estratégico del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval anunció los ejercicios multinacionales Panamax 2026, un operativo de seguridad regional que reunirá a delegaciones de aproximadamente 19 países del continente americano con el objetivo de fortalecer la cooperación y la interoperabilidad entre fuerzas de seguridad y defensa.