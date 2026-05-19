Mundial 2026 | Fechas claves que todo fanático de la selección de Panamá debe anotar

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de fútbol de Panamá ya tiene definido el camino que recorrerá antes y durante la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que por primera vez contará con 48 selecciones y será organizado en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen afrontará una intensa agenda de partidos amistosos de preparación antes de debutar en la máxima cita del fútbol mundial, donde compartirá el exigente Grupo L junto a la Selección de Inglaterra, la Selección de Croacia y la Selección de Ghana.

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La primera prueba de la Selección de Panamá será nada menos que ante la poderosa Selección de Brasil el próximo 31 de mayo en el mítico Estadio Maracaná, un escenario histórico del fútbol mundial ubicado en Río de Janeiro. El compromiso representa uno de los desafíos más importantes en la preparación canalera, ya que enfrentará a una de las selecciones más laureadas de la historia.

Posteriormente, el 3 de junio, Panamá tendrá su partido de despedida frente a su afición cuando reciba a la Selección de República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Ese encuentro servirá como el último ensayo en suelo panameño antes de viajar hacia territorio estadounidense para completar la fase final de preparación.

La agenda amistosa culminará en la ciudad de San Luis, donde los dirigidos por Thomas Christiansen enfrentarán a la Selección de Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park, partido que será clave para ajustar detalles tácticos y definir el funcionamiento del equipo antes del debut mundialista.

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Por el momento, la expectativa también gira alrededor de la convocatoria oficial de la Selección de Panamá, ya que Thomas Christiansen todavía no ha revelado la lista definitiva de jugadores que representarán al país en el Mundial 2026. La Federación Panameña de Fútbol tiene previsto anunciar a los convocados el próximo 26 de mayo, fecha muy esperada por la afición y por los futbolistas panameños que militan tanto en el torneo local como en el extranjero.

Luego de los compromisos de preparación llegará el momento esperado: el debut mundialista. Panamá iniciará su participación el 17 de junio frente a Ghana en el BMO Field de Toronto. Posteriormente, volverá a jugar en el mismo escenario el 23 de junio contra Croacia, en otro duelo que podría ser decisivo en la lucha por avanzar de ronda.

El tercer y último partido de la fase de grupos será el 27 de junio ante Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los estadios más importantes del campeonato y sede de grandes encuentros internacionales.

La participación panameña genera gran expectativa entre los aficionados, especialmente porque esta será la segunda aparición mundialista de Panamá tras su debut en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Además, el nuevo formato del torneo ofrece mayores oportunidades para selecciones emergentes que buscan hacer historia en la competencia más importante del planeta.

Con una mezcla de experiencia y nuevos talentos, la Selección de Panamá intentará competir al máximo nivel y dejar una huella importante en el Mundial 2026, un torneo que promete ser histórico para el fútbol internacional.

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