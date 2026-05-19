Indignación por turista que atacó a una foca monje 'Lani' en una playa

El caso, registrado en video y ampliamente difundido en internet, derivó en una investigación federal y reavivó el debate sobre la protección de la fauna marina y el comportamiento de algunos visitantes en el archipiélago.

Un incidente ocurrido en una playa de Hawái provocó una fuerte reacción entre residentes, autoridades y usuarios en redes sociales luego de que un turista estadounidense fuera captado lanzando una piedra de gran tamaño contra una foca monje hawaiana conocida como “Lani”, una especie protegida y considerada en peligro de extinción.

De acuerdo con reportes locales, el hombre, de 37 años y originario de Seattle, habría agredido al animal mientras permanecía cerca de la costa en Maui. Las imágenes muestran el momento en que el turista arroja una roca contra la foca, provocando la inmediata reacción de un residente hawaiano que presenció el ataque y confrontó físicamente al visitante segundos después.

El video se viralizó rápidamente en plataformas digitales y generó miles de comentarios de respaldo hacia el poblador local, a quien muchos usuarios calificaron como un defensor de la vida silvestre. Entre las publicaciones más compartidas destacó la frase “Una vez que arrojó la piedra, su destino quedó sellado”, comentario que acompañó numerosas reacciones de indignación por el ataque contra el mamífero marino.

La foca monje “Lani” tiene un significado especial para la comunidad de Maui, especialmente después de los incendios que devastaron Lahaina en 2023. Desde entonces, el animal se convirtió en una figura simbólica para residentes y voluntarios que participaron en los esfuerzos de recuperación de la isla. Autoridades locales han señalado que miembros del equipo del alcalde y habitantes de la zona ayudaron a vigilar y proteger al animal tras su regreso a la región.

La repercusión del caso alcanzó incluso el ámbito político. Durante una sesión legislativa estatal, Brenton Awa presentó una carta de reconocimiento dirigida al ciudadano que intervino tras la agresión. Durante su intervención, el legislador declaró: “Algunos de nosotros hemos visto a activistas medioambientales que tomaron cartas en el asunto para educar sobre las consecuencias de dañar nuestras tierras o animales”.

El senador también insistió en la necesidad de reforzar campañas de concientización para los turistas que llegan al archipiélago. Aunque aclaró que el Senado no respalda actos violentos, sugirió medidas preventivas orientadas a la educación ambiental de los visitantes. “Nos gustaría que las aerolíneas transmitieran este tipo de videos en todos los vuelos que arriban, para que los visitantes eviten estas conductas”, afirmó.

Por su parte, Richard Bissen expresó públicamente su rechazo a lo ocurrido y aseguró que la comunidad no tolerará agresiones contra la fauna local. En un mensaje difundido en redes sociales, el alcalde señaló: “Quiero dejar en claro: no es este el tipo de visitantes que recibimos con agrado en Maui. Recibimos con respeto a quienes entienden que nuestra cultura, ambiente y vida silvestre deben ser tratados con cuidado y aloha. Conductas como esta no serán toleradas”.

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Las autoridades informaron que el turista fue detenido e interrogado por agentes del Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái. Posteriormente quedó en libertad tras solicitar asesoría legal, aunque el caso fue remitido a la división de cumplimiento de la NOAA para una posible investigación federal relacionada con delitos contra especies marinas protegidas.

De acuerdo con la legislación estadounidense, dañar o atacar a una foca monje hawaiana puede derivar en multas de hasta 50.000 dólares y penas de prisión bajo la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. Las autoridades remarcaron que este tipo de delitos son considerados especialmente graves debido al estado crítico de conservación de la especie.

El caso de “Lani” continúa generando una intensa conversación pública sobre turismo responsable, conservación ambiental y protección de especies vulnerables en Hawái.