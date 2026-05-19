Michael Jordan emociona a su antigua maestra con inesperado regalo en sus últimos días de vida

El deportista protagonizó un emotivo gesto que ha conmovido a miles de personas luego de cumplir el último deseo de una de sus antiguas profesoras de secundaria.

La historia ocurrió en Carolina del Norte, donde la señora Etta, una maestra que actualmente recibe cuidados paliativos en el centro Lower Cape Fear LifeCare, expresó su deseo de volver a conversar con quien años atrás fue uno de sus alumnos más recordados.

La docente, cuya historia fue compartida por medios estadounidenses y por el personal médico que la acompaña, hablaba constantemente de Michael Jordan cuando recordaba su trayectoria como profesora. Según trabajadores del centro médico, el nombre de la leyenda de la NBA aparecía frecuentemente en sus conversaciones sobre momentos importantes de su carrera educativa y sobre estudiantes que dejaron huella en su vida.

Con el objetivo de cumplir ese deseo, integrantes del equipo médico intentaron contactar al exdeportista durante varios días. Finalmente, una trabajadora social recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Del otro lado de la línea estaba el histórico jugador de baloncesto dispuesto a sorprender a su antigua maestra.

El personal del centro reveló que el primer intercambio comenzó con una pregunta sencilla pero profundamente emotiva. “¿Es esta Ms. Etta?”, expresó la persona que llamó y que terminó siendo Michael Jordan. La reacción de la profesora fue inmediata y el momento rápidamente se transformó en una experiencia inolvidable para quienes presenciaron la conversación.

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La videollamada permitió que maestro y alumno compartieran recuerdos de la etapa escolar y revivieran momentos del pasado. Según el personal médico, ambos conversaron durante varios minutos en un ambiente cargado de emoción y cercanía. Tras finalizar el encuentro virtual, trabajadores del lugar describieron la escena con palabras que rápidamente se viralizaron en redes sociales. “rieron, recordaron, bromearon y compartieron un momento que trajo lágrimas a todos”, detalló el equipo del centro de cuidados paliativos.

La historia volvió a poner en evidencia el vínculo que muchas figuras públicas mantienen con las personas que marcaron sus primeros años de formación. En el caso de Michael Jordan, el gesto también reforzó la imagen de cercanía que ha construido con la comunidad de Wilmington, ciudad donde creció antes de convertirse en una de las máximas leyendas del deporte mundial.

A lo largo de las décadas, Jordan consolidó una carrera histórica en la NBA y se transformó en un referente global del baloncesto. Sin embargo, además de sus logros deportivos, el exjugador ha sido reconocido en distintas ocasiones por iniciativas benéficas y proyectos orientados al apoyo comunitario, especialmente en Carolina del Norte.

En 2024, por ejemplo, el exdeportista trabajó junto a Novant Health en la creación de la clínica Novant Health Michael Jordan Family, un proyecto destinado a ampliar el acceso a servicios médicos para comunidades vulnerables de Wilmington. Ese compromiso constante con su lugar de origen ha sido destacado repetidamente por organizaciones sociales y habitantes de la región.

La historia de la señora Etta también provocó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde miles de usuarios resaltaron la importancia de los maestros en la vida de sus estudiantes y el valor emocional de los pequeños gestos en momentos difíciles. La conversación entre Jordan y su antigua profesora trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en un símbolo de gratitud y humanidad.

Mientras el video y las fotografías relacionadas con el encuentro continúan circulando en internet, la historia sigue generando mensajes de admiración hacia el exjugador y hacia la labor de quienes trabajan en cuidados paliativos. Para muchos usuarios, la llamada representó mucho más que un reencuentro: fue una despedida cargada de memoria, afecto y reconocimiento mutuo.