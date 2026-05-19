Mundial 2026| Escocia anuncia el equipo con el que jugará su primer Mundial en 28 años

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Reino Unido/El defensa del Liverpool Andy Robertson, el capitán del Aston Villa John McGinn y el mediapunta del Nápoles Scott McTominay son las principales figuras de la lista de 26 jugadores convocados este martes por el seleccionador Steve Clarke para la primera participación de Escocia en un Mundial desde 1998.

Escocia intentará superar la fase de grupos por primera vez en su historia y, para ello, Clarke ha llamado al lateral Andy Robertson, de 32 años, que se dispone a dejar el Liverpool tras nueve temporadas en Anfield, donde conquistó, entre otros títulos, dos Premier Leagues y una Liga de Campeones.

El centrocampista John McGinn, de 31 años, desempeñó por su parte un papel clave en el excelente recorrido del Aston Villa esta temporada, que permitió al club de Birmingham alcanzar la final de la Europa League y clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima campaña, tras una victoria por 4-2 contra el Liverpool.

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Y Scott McTominay, destacado con el Nápoles esta temporada, intentará surtir de balones al delantero centro Ross Stewart, que esta campaña jugó en el Southampton, en la segunda división inglesa, donde marcó 11 goles en 33 partidos.

El portero del Hearts Craig Gordon es el veterano del grupo convocado, aunque, a sus 43 años, tiene pocas posibilidades de jugar.

En el grupo C, Escocia se enfrentará a Haití (14 de junio), Marruecos (19 de junio) y Brasil (24 de junio).

Antes, los jugadores de Clarke disputarán sendos partidos de preparación contra Curazao el 30 de mayo y Bolivia el 6 de junio.

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- Lista de Escocia para el Mundial (26):

Porteros (3): Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest/ENG), Liam Kelly (Rangers)

Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest/ENG), Liam Kelly (Rangers) Defensas (10): Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq/KSA), Aaron Hickey (Brentford/ENG), Dom Hyam (Wrexham/ENG), Scott McKenna (Dinamo Zagreb/CRO), Nathan Patterson (Everton/ENG), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool/ENG), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)

Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq/KSA), Aaron Hickey (Brentford/ENG), Dom Hyam (Wrexham/ENG), Scott McKenna (Dinamo Zagreb/CRO), Nathan Patterson (Everton/ENG), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool/ENG), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic) Centrocampistas (8): Ryan Christie (Bournemouth/ENG), Findlay Curtis (Kilmarnock, cedido por el Rangers), Lewis Ferguson (Bologne/ITA), Ben Gannon-Doak (Bournemouth/ENG), Billy Gilmour (Naples/ITA), John McGinn (Aston Villa/ENG), Kenny McLean (Norwich/ENG), Scott McTominay (Nápoles/ITA)

Ryan Christie (Bournemouth/ENG), Findlay Curtis (Kilmarnock, cedido por el Rangers), Lewis Ferguson (Bologne/ITA), Ben Gannon-Doak (Bournemouth/ENG), Billy Gilmour (Naples/ITA), John McGinn (Aston Villa/ENG), Kenny McLean (Norwich/ENG), Scott McTominay (Nápoles/ITA) Delanteros (5): Che Adams (Torino/ITA), Lyndon Dykes (Charlton/ENG), George Hirst (Ipswich/ENG), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton/ENG

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