Mundial 2026 | Cabo Verde hace historia con la leyenda Stopira y el sueño del debut en la Copa

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Mundial 2026 se perfila como una edición sin precedentes al contar con la participación de 48 selecciones, lo que ha permitido que diversas naciones alcancen su primera clasificación histórica a la máxima cita del fútbol.

Entre estas selecciones destaca Cabo Verde, que por primera vez competirá por el trofeo mundialista, marcando un hito para el deporte de su país.

La gran figura de esta hazaña es Stopira, un veterano defensor de 37 años que milita en el Torreense de la segunda división de Portugal. Su historia se ha vuelto viral en redes sociales, ya que, tras una extensa carrera, tendrá la oportunidad de representar a su nación en una Copa del Mundo por primera vez a una edad en la que muchos consideran el retiro.

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Además del conjunto africano, el torneo de 2026 dará la bienvenida a otros países debutantes que buscan dejar su huella en el escenario internacional. Junto a Cabo Verde, las selecciones de Jordania, Chequia, Curazao y Uzbekistán participarán por primera vez en su historia en la disputa por el campeonato del mundo.

El futbolista Stopira se ha convertido en una de las piezas de mayor experiencia dentro de la selección de Cape Verde national football team, acumulando una destacada trayectoria internacional con un total de 57 partidos disputados, además de registrar 4 goles y 3 asistencias defendiendo los colores de su país. El defensor ha sumado más de 4,709 minutos con la selección caboverdiana, demostrando regularidad y liderazgo en distintas competencias internacionales.

En las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, Stopira ha tenido una importante participación con 23 encuentros, aportando un gol y tres asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más utilizados por el combinado africano. Mientras tanto, en la clasificación africana rumbo al Mundial, el zaguero registra 14 partidos y 3 goles, números destacados para un futbolista de perfil defensivo.

Además, el jugador también ha visto acción en 13 partidos amistosos internacionales, continuando como un habitual dentro de las convocatorias de Cabo Verde. En la máxima competición continental africana, la Copa Africana de Naciones, Stopira acumula 7 apariciones, reafirmando su experiencia en torneos de alto nivel y su importancia dentro del plantel nacional.

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