Mundial 2026 | Selección de Panamá: fecha y hora del anuncio oficial de los 26 convocados

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El camino de la Selección Mayor de Panamá hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase definitiva.

El seleccionador nacional, Thomas Christiansen, ha convocado al país para el próximo martes 26 de mayo a las 10:00 a.m., donde revelará la lista oficial de los 26 guerreros que representarán a la nación en la máxima cita del fútbol.

El anuncio tendrá un marco histórico: el Edificio de la Administración del Canal de Panamá. En este escenario emblemático, Christiansen despejará las dudas sobre la convocatoria definitiva tras iniciar un proceso de concentración previa este domingo 24 de mayo con un grupo de 29 jugadores. Aquellos tres que no figuren en la lista final permanecerán con el equipo en calidad de reservas.

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El desafío del Grupo L: Potencias en el camino

Panamá ha quedado ubicada en el Grupo L, un sector de altísima exigencia que obligará al onceno nacional a rozar la perfección técnica. La FIFA ha confirmado los horarios y sedes para los enfrentamientos de la fase de grupos:

Ghana vs Panamá: Miércoles 17 de junio (18:00 PAN) en el Toronto Stadium, Canadá.

Miércoles 17 de junio (18:00 PAN) en el Toronto Stadium, Canadá. Panamá vs. Croacia: Martes 23 de junio (18:00 PAN) en el Toronto Stadium, Canadá.

Martes 23 de junio (18:00 PAN) en el Toronto Stadium, Canadá. Panamá vs. Inglaterra: Sábado 27 de junio (16:00 PAN) en el MetLife Stadium, NY/NJ, EE. UU.

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Ruta de preparación: Tres exámenes finales

Antes de instalar su campamento base en Ontario, la selección afrontará una gira de preparación de alto nivel para ajustar piezas tácticas:

31 de mayo: Visita a la pentacampeona Brasil, un duelo de máxima intensidad para medir el orden defensivo. 3 de junio: Despedida en casa frente a República Dominicana, donde se espera que la marea roja colme el estadio para dar el último aliento al equipo. 7 de junio: Prueba final ante Bosnia y Herzegovina en St. Louis, Missouri, buscando la adaptación al estilo de juego europeo antes del Mundial.

Un Mundial expandido

Esta edición marcará un hito al ser la primera con 48 selecciones y tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá). Para Panamá, esta segunda participación mundialista representa la oportunidad de consolidar el proceso de Christiansen y buscar, por primera vez, el pase a la siguiente ronda en un formato de competencia sin precedentes.

Con información de FPF.

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