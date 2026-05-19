Más de 300 personas atendidas en Veraguas en la VII Jornada de Detección Temprana de Cáncer de Piel

Durante la jornada, los asistentes recibieron evaluaciones médicas gratuitas enfocadas en la revisión de manchas y lunares sospechosos.

Santiago de Veraguas/Más de 300 personas fueron atendidas durante la VII Jornada de Detección Temprana de Cáncer de Piel realizada en la provincia de Veraguas, una iniciativa que busca fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno de esta enfermedad en la población.

La actividad se desarrolló el pasado fin de semana y fue organizada por Fundacáncer junto a la Asociación Nacional Contra el Cáncer (Ancec), capítulo de Santiago, como parte de sus esfuerzos por acercar servicios de salud preventiva a distintas comunidades del país.

Durante la jornada, los asistentes recibieron evaluaciones médicas gratuitas enfocadas en la revisión de manchas y lunares sospechosos. En total, participaron 18 médicos, entre dermatólogos y residentes, con el apoyo de estudiantes de medicina de la Universidad Latina de Panamá y Columbus University, quienes colaboraron en las valoraciones y en la identificación de lesiones que requerían atención inmediata.

Esta edición se convierte en la segunda jornada de detección temprana realizada por Fundacáncer en lo que va del año 2026, dentro de un plan de trabajo que contempla ampliar estas iniciativas a otras regiones del país en los próximos meses.

La directora ejecutiva de Fundacáncer, Patricia Méndez Chiari, destacó la importancia de la prevención como herramienta clave para reducir riesgos asociados al cáncer de piel.

“Cada jornada representa una oportunidad para detectar a tiempo lesiones que podrían convertirse en cáncer de piel. Nuestro compromiso es seguir llevando estas iniciativas a más comunidades”, señaló.

Por su parte, la especialista Shariel Saldaña resaltó el valor de la detección temprana y la participación de los especialistas en estas jornadas.

“La prevención y el diagnóstico oportuno siguen siendo nuestras principales herramientas. Una revisión a tiempo puede hacer una gran diferencia en la vida de un paciente”, indicó.

Las organizaciones participantes reiteraron su compromiso de continuar impulsando acciones de educación y prevención en salud, promoviendo el cuidado de la piel y la importancia de la detección temprana del cáncer.