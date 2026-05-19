Excarcelan a 16 presos políticos vinculados con la industria petrolera en Venezuela

Quedaron en libertad condicional con un régimen de presentación cada 30 días y tendrán que ir a juicio.

Al menos 16 presos políticos acusados de delitos vinculados con la industria petrolera en Venezuela recibieron libertad condicional este martes, informaron a la AFP fuentes cercanas al caso.

El grupo es parte de un caso denominado 'Pdvsa Obrero' que implica a más de 170 detenidos entre trabajadores de Petróleos de Venezuela, agentes policiales y personas sin relación con la compañía estatal.

Las acusaciones incluyen delitos como contrabando, sabotaje y corrupción. Muchos fueron detenidos en instalaciones petroleras y sus inmediaciones.

Unos 50 detenidos por esta causa fueron excarcelados en abril.

Todos se encontraban recluidos en Yare, una prisión ubicada a unos 75 km de Caracas.

La abogada Zimaru Fuentes, familiar de uno de los detenidos, precisó que la tanda de liberaciones incluyó a trabajadores de la refinería Amuay.

Quedaron en libertad condicional con un régimen de presentación cada 30 días y tendrán que ir a juicio.

La presidenta interina Delcy Rodríguez impulsó, presionada por Washington, una ley de amnistía que ha beneficiado a más de 8.000 presos políticos. Unas 314 personas han sido liberadas de las cárceles y el resto que se encontraba en libertad condicional recibió libertad plena.

Aún quedan unos 450 presos políticos en Venezuela, según la oenegé Foro Penal. Mientras que se desconoce el desfile de otras 11 personas arrestadas por razones políticas.

El caso 'Pdvsa Obrero' no recibió el beneficio de la amnistía. Las excarcelaciones se gestionaron mediante solicitudes enviadas a una comisión parlamentaria creada para revisar casos no contemplados por la ley y a la Defensoría del Pueblo.

"Estas liberaciones se han producido por gestiones realizadas directamente con el mismo ejecutivo y por medio de la Defensoría del Pueblo", acotó Fuentes.

El Parlamento de amplia mayoría chavista eligió a una nueva defensora del Pueblo en abril, después de años de denuncias opositoras sobre el silencio de esta institución ante constantes violaciones de derechos humanos.