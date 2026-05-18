Deportación a EEUU de presunto testaferro de Maduro fue por 'intereses' de Venezuela, dice presidenta

Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, lo destituyó en febrero de todas sus funciones y desde entonces corrían rumores de su arresto.

venezuela/La presidenta encargada de Venezuela informó el lunes que la reciente "deportación" a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser testaferro del derrocado mandatario Nicolás Maduro, se basó en "intereses" de su país.

Saab ya estuvo preso en territorio estadounidense en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Venezuela lo defendió como un "héroe", negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.

Pero el empresario colombiano salió del gobierno con la llegada de Delcy Rodríguez al poder tras la captura de Maduro en una operación estadounidense en enero.

Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, lo destituyó en febrero de todas sus funciones y desde entonces corrían rumores de su arresto.

"Hicimos una medida administrativa de deportación justificada en los intereses nacionales", dijo la presidenta encargada en un acto en Caracas.

Venezuela expulsó a Saab el sábado a Estados Unidos al considerar que "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos" en el país norteamericano, según el servicio de migración.

"Son asuntos entre Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab", apuntó Rodríguez.

El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo poco antes en rueda de prensa que Saab operaba con un documento de identidad venezolano falso emitido en 2004.

"Se presentó con una cédula fraudulenta y con esa cédula tuvo acceso a algunas cosas", señaló.

Fue "deportado" a Estados Unidos "porque ese es el último país de donde él vino para Venezuela, (fue) la razón fundamental", según Cabello.

"Que la justicia se encargue. Nosotros hicimos lo que nos corresponde aquí", añadió.

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Venezuela lo calificó de "secuestro" mientras lo defendía como un "héroe" que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.

"Una cantidad de fraudes al Estado venezolano" a manos de Saab "están siendo igualmente investigados", dijo Cabello.