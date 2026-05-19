Panamá vs Paraguay| Resultado del tercer juego de la 'Sele' en el Torneo Internacional Canteras de América Sub-17

El elenco juvenil panameño trataba de reivindicarse tras su derrota en la jornada anterior frente a Peñarol, por 3 a 0.

Panamá/Panamá cerró su participación en la fase de grupos del Torneo Internacional Canteras de América Sub-17 con un empate 1-1 frente a Paraguay, en un encuentro disputado en Rosario, Argentina, y que dejó a los dirigidos por el conjunto canalero con cuatro puntos en el Grupo C del certamen juvenil.

El equipo panameño mostró personalidad desde el arranque del compromiso y logró golpear rápidamente a su rival. Apenas transcurrían dos minutos cuando Alexander Tull aprovechó una desatención de la defensa paraguaya para abrir el marcador. El atacante tomó el balón por el sector izquierdo y, al notar que el portero Lucas Silvero estaba fuera de posición, definió con precisión para colocar el 1-0 a favor de Panamá.

El tanto tempranero le permitió a los panameños manejar con mayor tranquilidad los primeros minutos del encuentro. Paraguay intentó reaccionar con posesión de balón y presión en campo rival, mientras Panamá apostó por mantener el orden defensivo y buscar espacios para ampliar la ventaja mediante transiciones rápidas.

Sin embargo, la selección paraguaya encontró el empate al minuto 18 en una jugada de balón detenido. Tras el cobro de un tiro libre y un rechazo defensivo de Panamá, la pelota quedó suelta dentro del área. Lucas Ronanach recuperó el esférico y envió un centro que fue aprovechado por Elías Díaz, quien definió para establecer el 1-1 definitivo.

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Después de la igualdad, el compromiso se tornó más equilibrado, con ambos equipos disputando intensamente la posesión en el mediocampo. Panamá intentó generar peligro por las bandas, mientras Paraguay buscó aprovechar los espacios a través de jugadas colectivas y presión alta. A pesar de las oportunidades creadas en ambos arcos, ninguna de las selecciones consiguió romper nuevamente la paridad.

Con este resultado, Panamá culminó su participación en el Grupo C con un balance de una victoria, un empate y una derrota. El conjunto canalero había iniciado el torneo el pasado domingo 17 de mayo con un triunfo por 1-0 ante Alianza Lima de Perú, mostrando solidez defensiva y efectividad ofensiva en su debut.

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No obstante, en la segunda jornada, los panameños sufrieron un revés ante Peñarol de Uruguay, que se impuso con marcador de 3-0 en un encuentro donde el elenco istmeño no logró mantener el ritmo competitivo mostrado en su presentación inicial.

El empate frente a Paraguay permitió a Panamá cerrar su calendario con sensaciones positivas, especialmente por la capacidad de reacción y el carácter mostrado ante un rival exigente. Además, el torneo en Rosario representa una valiosa experiencia internacional para los jóvenes futbolistas panameños, quienes continúan su proceso de desarrollo y preparación de cara a futuras competencias regionales e internacionales.

La participación en el Torneo Internacional Canteras de América Sub-17 también sirve como vitrina para medir el crecimiento de las nuevas generaciones del fútbol panameño frente a clubes y selecciones de tradición en el continente. Aunque el objetivo competitivo siempre es avanzar de ronda, el certamen deja importantes enseñanzas para un grupo que busca consolidarse y seguir creciendo en el panorama juvenil de la región.