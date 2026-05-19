¡iMPERDIBLE! Sintoniza la final del Torneo Clausura 2026 de la LPF, entre Plaza Amador y Alianza FC, el sábado 23 de mayo a las 6:00 p.m., por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Plaza Amador intensifica su preparación para la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en la que enfrentará a Alianza FC.

Durante la jornada de entrenamiento, el director técnico plazino, Mario Méndez, aseguró que el equipo llega en óptimas condiciones para el compromiso programado para el sábado 23 de mayo en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

"Hasta ahora bien, tenemos a todos los jugadores sanos y eso es lo más importante para afrontar esta final, sabiendo que enfrentaremos a un rival complicado", expresó Méndez.

El estratega también destacó la peligrosidad ofensiva del conjunto aliancista, especialmente por la velocidad de sus atacantes. "Hay que estar muy atentos a la velocidad de sus jugadores en ataque. Son futbolistas muy importantes y debemos tener mucho cuidado con ellos", añadió.

En la práctica participaron jugadores como Alberto 'Negrito' Quintero y Freddy Góndola, entre otros integrantes del plantel placino.

La final está prevista para las 6:00 p.m. y será transmitida por TV Max, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Te puede interesar: LPF | Alianza FC vence a Veraguas United en penales y se mete a la gran final del Clausura 2026