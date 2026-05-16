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Panamá/La provincia de Colón comienza a ilusionarse con la recta final de los trabajos de remodelación del histórico Estadio Armando Dely Valdés, una obra que busca transformar uno de los escenarios más emblemáticos del deporte panameño en una instalación moderna y con estándares internacionales.

Durante una gira de inspección realizada recientemente, el secretario de Metas, José Ramón Icaza, destacó el importante avance que presenta el proyecto y aseguró que la entrega podría darse en el próximo mes de junio, generando gran expectativa entre aficionados, atletas y toda la comunidad colonense.

Según explicó Icaza, la obra ya supera el 76% de ejecución y en algunos sectores específicos alcanza cerca del 85% de avance, reflejando el acelerado ritmo de trabajo que se mantiene en el coloso deportivo ubicado en la Costa Atlántica.

El renovado estadio representa una inversión millonaria que ronda entre los 5.2 y 5.6 millones de dólares, destinada a ofrecer mejores condiciones para el desarrollo del fútbol panameño y otras disciplinas deportivas en la provincia.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la nueva cancha de fútbol con estándar FIFA, diseñada para cumplir con las exigencias internacionales y brindar un terreno de juego de primer nivel tanto para competencias locales como para posibles eventos internacionales.

Además, el complejo contará con una moderna pista de atletismo de nueve carriles y 400 metros, lo que permitirá fortalecer el desarrollo de atletas colonenses y convertir el recinto en un espacio multifuncional para diferentes actividades deportivas.

La infraestructura también incluirá nuevas áreas internas como camerinos, oficinas administrativas y espacios complementarios que mejorarán significativamente la experiencia de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

En cuanto a la capacidad, las autoridades señalaron que el estadio podrá recibir entre 1,200 y 1,500 aficionados en cómodas butacas, aumentando así las condiciones de seguridad y comodidad para el público que asista a los encuentros deportivos.

“Realmente es una obra muy importante y nos sentimos muy complacidos con el avance”, expresó José Ramón Icaza durante el recorrido de inspección, reiterando que la meta es culminar los trabajos en las próximas semanas para posteriormente proceder con su inauguración oficial.

La remodelación del Estadio Armando Dely Valdés representa mucho más que una mejora estructural. Para Colón significa recuperar uno de sus principales símbolos deportivos y devolverle a la provincia un escenario digno de su rica tradición futbolística.

Este estadio ha sido históricamente la casa de grandes momentos del fútbol nacional y ahora se prepara para abrir una nueva etapa con instalaciones modernas que podrían impulsar el crecimiento del deporte en la región.

Mientras avanzan los últimos detalles de construcción, la expectativa sigue creciendo entre los colonenses, quienes esperan volver muy pronto a las gradas para disfrutar nuevamente del fútbol y del ambiente que siempre ha caracterizado al histórico Armando Dely Valdés.