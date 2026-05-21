Mundial 2026 | Harry Maguire no estará en el listado de Inglaterra, rival de la selección de Panamá

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Londres, Reino Unido/El experimentado defensa central Harry Maguire dijo este jueves estar "completamente abatido" después de que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, le comunicó que no será convocado para el Mundial 2026.

El técnico alemán desvelará el viernes la lista de 26 hombres elegidos para el torneo que iniciará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, pero ya ha comenzado a avisar personalmente a los no seleccionados, como es el caso de Maguire, del Manchester United.

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"Estaba seguro de poder desempeñar un papel importante este verano (boreal) para mi país después de la temporada que he realizado. La decisión me ha dejado en shock y completamente abatido. Deseo lo mejor a todos los jugadores", escribió en las redes sociales.

A sus 33 años, Maguire ha vuelto a ser titular indiscutible en el Manchester United en la segunda mitad de la temporada, a las órdenes de Michael Carrick, que en enero asumió de manera interina el puesto tras la salida del anterior entrenador, el portugués Rúben Amorim.

Maguire, que ha jugado 66 partidos con Inglaterra, estuvo en dos Mundiales con el equipo de los Tres Leones, Rusia 2018 y Catar 2022.

Fue titular durante la Eurocopa jugada en 2021 y en la que su selección fue subcampeona. Se perdió por lesión la Eurocopa de 2024, donde Inglaterra también quedó en el segundo lugar.

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Inglaterra y Panamá se enfrentan el 27 de junio en Nueva Jersey

La selección de Inglaterra integra el Grupo L del Mundial 2026, donde enfrentará a Croacia, Panamá y Ghana. El duelo ante los canaleros está programado para el 27 de junio en Nueva Jersey, en lo que será el tercer partido de la fase de grupos para ambos equipos.

Panamá disputará su segunda Copa del Mundo, ocho años después de su participación en Rusia 2018, donde perdió ante Inglaterra por 1-6. Los ingleses, dirigidos por Thomas Tuchel, llegan como uno de los candidatos al título con figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.

En el nuevo formato del torneo, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a la siguiente ronda.