Cher y su multimillonaria fortuna a sus 80 años

La icónica artista los celebró convertida en una de las figuras más influyentes y exitosas de la industria del entretenimiento mundial.

Con una carrera que abarca seis décadas consecutivas entre la música, el cine, la televisión y los negocios, la intérprete de Believe continúa consolidando un patrimonio multimillonario que la posiciona entre las celebridades más ricas y reconocidas de todos los tiempos.

Nacida como Cherilyn Sarkisian el 20 de mayo de 1946 en California, la cantante construyó una trayectoria marcada por récords históricos, millones de discos vendidos y una capacidad única para reinventarse generación tras generación. La artista mantiene un logro que ningún otro intérprete ha conseguido: tener canciones ubicadas en el número uno de Billboard y sencillos dentro del Top 40 del Reino Unido en cada una de las últimas seis décadas.

Ese impacto global fue determinante en la construcción de una fortuna estimada actualmente en 360 millones de dólares, resultado de ingresos provenientes de conciertos, giras internacionales, películas, residencias en Las Vegas, contratos publicitarios e inversiones inmobiliarias de alto valor.

Uno de los momentos más lucrativos de su carrera llegó con la gira Living Proof: The Farewell Tour, desarrollada entre 2002 y 2005. La serie de conciertos incluyó 325 presentaciones y alcanzó una recaudación cercana a 250 millones de dólares, convirtiéndose en ese momento en la gira más exitosa realizada por una artista femenina en la historia del espectáculo en vivo.

Actualizada a valores recientes, la cifra superaría actualmente los 400 millones de dólares, consolidando a Cher como una de las artistas más rentables de la música internacional. A esto se sumaron sus exitosas residencias en Las Vegas, especialmente la realizada en el Colosseum del Caesars Palace entre 2008 y 2011.

Durante ese periodo, la cantante llegó a generar alrededor de 60 millones de dólares anuales en sus temporadas más exitosas. En total, la residencia produjo aproximadamente 180 millones de dólares. Décadas antes, entre 1980 y 1982, ya había recibido pagos cercanos a 300.000 dólares semanales por sus espectáculos en la ciudad del entretenimiento.

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El éxito de Cher no se limitó a la música. Su carrera cinematográfica también impulsó significativamente su patrimonio. En 1988 obtuvo el Premio Óscar a Mejor Actriz gracias a su interpretación en Moonstruck, producción que recaudó más de 120 millones de dólares en taquilla mundial tras haber sido realizada con un presupuesto considerablemente menor.

La actriz ya había comenzado a ganar reconocimiento en Hollywood años antes por su participación en Silkwood junto a Meryl Streep, trabajo que le permitió obtener nominaciones y credibilidad dentro de la industria cinematográfica. Posteriormente recibió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes por Mask.

Otro de los hitos fundamentales de su carrera ocurrió en 1998 con el lanzamiento de Believe, canción que revolucionó el pop mundial y alcanzó el número uno en 23 países. El sencillo permaneció cuatro semanas liderando el Billboard Hot 100 y convirtió a Cher, con 52 años, en la artista solista femenina de mayor edad en encabezar esa lista.

La canción también marcó un antes y un después en la producción musical por popularizar el uso del Auto-Tune como efecto vocal dentro del pop comercial, influencia que posteriormente transformó el sonido de múltiples generaciones de artistas.

Además de la música y el cine, Cher diversificó sus ingresos mediante negocios de perfumería y publicidad. Su fragancia Uninhibited, lanzada en 1987, generó alrededor de 15 millones de dólares solo durante su primer año de ventas. También obtuvo ganancias millonarias gracias a campañas televisivas y promocionales realizadas en los años noventa.

Actualmente, la cantante mantiene activos nuevos proyectos internacionales, incluyendo una gira mundial programada para 2026, una línea de helados y un biopic cinematográfico en desarrollo, demostrando que su influencia en la industria del entretenimiento continúa plenamente vigente.