Greeicy Rendón reveló el incómodo encuentro que vivió con un hombre que quiso llevarla en jet privado a Europa

A pesar del evidente momento de tensión, Greeicy Rendón mantuvo una actitud conciliadora y trató de finalizar el intercambio sin generar un conflicto.

La cantante colombiana Greeicy Rendón volvió a captar la atención en redes sociales luego de relatar un inesperado episodio que vivió durante una estadía en Miami, Estados Unidos.

La artista caleña compartió detalles de una conversación que sostuvo con un ciudadano europeo que, tras acercarse a ella en plena calle, intentó convencerla de viajar inmediatamente a Saint-Tropez a bordo de un jet privado, situación que terminó generando incomodidad entre sus seguidores y múltiples reacciones digitales.

El episodio se volvió viral rápidamente por la manera en que la intérprete manejó el momento con serenidad y diplomacia, pese a la insistencia del desconocido. Según relató la cantante, el hombre comenzó el diálogo con una propuesta directa relacionada con un supuesto viaje de lujo por Europa, mientras intentaba persuadirla de acompañarlo de inmediato.

“Mira, yo tengo un jet ahora. Podemos ir a Europa. Yo quiero que te vas conmigo. Vamos a Saint Tropez. Vamos a hacer un show juntos”, le dijo el extranjero a la artista colombiana, generando sorpresa por la forma espontánea en que planteó la invitación.

Frente a la situación, la cantante respondió con prudencia y mantuvo un tono cordial para evitar que el intercambio escalara. La artista explicó que no podía tomar una decisión improvisada y dejó claro que cualquier compromiso profesional requiere organización previa y coordinación de agenda.

“No es tan fácil como que yo me llame y ya, tocar organizarlo, tengo que mirar la agenda”, contestó la intérprete de éxitos como Amantes, Los consejos y Más fuerte, intentando cerrar la conversación de manera respetuosa.

Sin embargo, el hombre continuó insistiendo y elevó aún más la propuesta al sugerir que ambos podían dirigirse inmediatamente al aeropuerto para abordar el avión privado. “No, podemos organizar ahora”, respondió el europeo, reiterando la invitación mientras intentaba convencerla de viajar con él en ese mismo instante.

La situación se tornó cada vez más incómoda para la cantante colombiana, quien optó por mantenerse tranquila y evitar confrontaciones. En medio de la insistencia, apenas alcanzó a responder con un “perdón”, mientras el hombre seguía elogiándola y llamándola “guapa” durante la conversación.

A pesar del evidente momento de tensión, Greeicy Rendón mantuvo una actitud conciliadora y trató de finalizar el intercambio sin generar un conflicto. “Me encanta la idea. De verdad que podemos conversar y lo hacemos”, expresó la artista mientras buscaba poner fin a la insistente propuesta del extranjero.

El diálogo dio un giro inesperado cuando el hombre decidió preguntarle directamente sobre su situación sentimental. “¿Estás casada? ¿Estás casada?”, cuestionó el europeo durante la conversación. Ante la insistencia, la cantante respondió de manera clara y confirmó que mantiene una relación estable con el cantante colombiano Mike Bahía.

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“Casi, comprometida…”, respondió la artista, dejando en evidencia que mantiene un vínculo sentimental consolidado con el músico, con quien además comparte una de las relaciones más reconocidas de la industria del entretenimiento colombiano.

Tras escuchar la respuesta, el hombre cambió completamente de actitud y decidió terminar la conversación. “Okey, no importa...”, contestó antes de retirarse del lugar sin lograr convencer a la artista de aceptar el viaje.

La historia generó una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre la manera en que la cantante manejó la situación. Mientras algunos tomaron el episodio con humor, otros destacaron la importancia de establecer límites frente a propuestas invasivas o incómodas.

Entre las reacciones más comentadas aparecieron mensajes como: “No entiendo por qué piensan que todo lo pueden conseguir de esa manera, fácil, nosotros los colombianos somos más que eso”; “Me encantó que sin insultos, sin ofensas, ella lo puso en su lugar”; y “Creo que el hombre se pudo ahorrar toda la parafernalia de discurso y preguntar de entrada si estaba casada”.

En paralelo, la artista también volvió a ser tema de conversación recientemente tras revelar detalles sobre el inicio de su historia de amor con Mike Bahía. La cantante sorprendió a sus seguidores al asegurar que fue ella quien tomó la iniciativa para acercarse al músico, rompiendo con los estereotipos tradicionales sobre las relaciones sentimentales.