¡Podrán ver el Mundial! Director del Sistema Penitenciario indicó que cárceles cuentan con televisores comunales

Durante una entrevista en Noticias AM, Torregrosa explicó que estos equipos forman parte de las áreas recreativas habilitadas dentro de penales como La Joya, La Joyita y La Mega Joya, aunque precisó que no se trata de un derecho obligatorio que el Estado deba garantizar de forma individual.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa, aclaró que los centros penitenciarios del país sí cuentan con televisores comunales para uso de las personas privadas de libertad, en medio del debate generado tras recientes declaraciones sobre el acceso de los reclusos a transmisiones deportivas como la Copa Mundial de Fútbol 2026.

En Noticias AM, Torregrosa explicó que estos equipos forman parte de las áreas recreativas habilitadas dentro de penales como La Joya, La Joyita y La Mega Joya, aunque precisó que no se trata de un derecho obligatorio que el Estado deba garantizar de forma individual.

“Por supuesto que hay televisores comunales. Eso es permitido dentro de los centros y, por ejemplo, en la Joya, Mega Joya y Joyita, hay televisores comunales que les permiten a ellos tener acceso a contenido nacional“, señaló el funcionario.

Añadió que, pese a la polémica, los internos podrán seguir las transmisiones del próximo Mundial de Fútbol: "En ese sentido, te puedo decir, si me preguntan a mí, no es un derecho o no es una obligatoriedad por parte del Estado brindarles a ellos televisores. En ese sentido hemos sido categóricos. Sin embargo, hay que mencionar que en los centros hay esos aparatos. Claro que van a ver el Mundial".

Te podría interesar: Defensora del Pueblo pide resolver falta de televisores en cárceles ante llegada del Mundial

Las declaraciones surgen luego de que la defensora del Pueblo, Ángela Russo, manifestara preocupación por las quejas recibidas de privados de libertad durante visitas recientes a centros penitenciarios. Según indicó, algunos internos expresaron inquietud ante la posibilidad de no poder ver el torneo deportivo.

Russo sostuvo que la privación de libertad no elimina otros derechos fundamentales y consideró que las actividades recreativas también forman parte de los estándares mínimos de derechos humanos dentro de las cárceles.

Más allá de la controversia por los televisores, Torregrosa aprovechó el espacio para abordar la situación actual del sistema penitenciario, que —según dijo— fue recibido con altos niveles de sobrepoblación y problemas estructurales relacionados con la clasificación de los privados de libertad.

El funcionario detalló que durante la actual administración se han clasificado más de 6 mil expedientes y se han otorgado cerca de 7 mil libertades mediante rebajas de pena, libertad vigilada y otros mecanismos legales que han contribuido a reducir el hacinamiento. También destacó programas de resocialización como Café Presidente, iniciativa que involucra a privados de libertad en etapa de prelibertad y que busca brindarles herramientas laborales para facilitar su reinserción social.

Torregrosa aseguró además que se mantienen acciones para combatir la criminalidad dentro de las cárceles y evitar que estructuras delictivas continúen operando desde los penales. En ese sentido, indicó que el Sistema Penitenciario trabaja junto a los estamentos de seguridad en el traslado y control de internos considerados de alta peligrosidad.

Sobre los recientes hechos de violencia registrados en cárceles del país, reiteró que existe “cero tolerancia” frente a actos de corrupción o complicidad dentro del sistema, incluyendo investigaciones contra custodios y personal administrativo vinculados a posibles irregularidades.

El director también hizo referencia a la nueva cárcel femenina La Esmeralda, destacando que el centro fue diseñado bajo un modelo orientado a la resocialización y al respeto de condiciones básicas para las privadas de libertad y sus familias. Actualmente, el sistema penitenciario panameño alberga a más de 25 mil personas privadas de libertad, de las cuales cerca del 35% aún se encuentra a la espera de juicio o sentencia definitiva.