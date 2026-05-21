Mulino sobre más televisores para ver el Mundial en las cárceles: 'No se puede, estoy en desacuerdo'

El mandatario manifestó su desacuerdo con la medida, enfatizando que las penas deben cumplirse conforme al marco legal vigente.

Arraiján, Panamá Oeste/El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a un tema que ha generado opiniones divididas: la colocación de televisores para los privados de libertad. "Tengo la misma sensación que ustedes… No se puede, estoy en desacuerdo", indicó el mandatario.

La polémica surge tras las declaraciones de la defensora del Pueblo, Ángela Russo, quien aseguró que las personas privadas de libertad también tienen derecho a disfrutar de eventos deportivos como el Mundial de Fútbol, luego de recibir quejas de internos durante recorridos realizados en los centros penitenciarios de La Joya y La Joyita.

El mandatario Mulino, en su conferencia semanal, realizada hoy jueves en Arraiján (Panamá Oeste), manifestó su desacuerdo con la medida, enfatizando que las penas deben cumplirse conforme al marco legal vigente.

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Durante su intervención, Mulino destacó que desde el Ministerio de Gobierno se está ejecutando un esfuerzo institucional importante para impulsar la resocialización de los privados de libertad en Panamá.

"Los que se quieran ayudar, se les ayudará. Los que no, pues no", afirmó el presidente, reafirmando que el enfoque del Ejecutivo está puesto en ofrecer oportunidades reales de reinserción a través del trabajo hábil, permitiendo que los internos puedan compensar días de pena con jornadas laborales en distintas entidades.

El presidente Mulino expresó su confianza en que la Defensoría del Pueblo sabrá orientar sus esfuerzos hacia áreas estratégicas que, en articulación con el Ministerio de Gobierno y el sistema penitenciario, fortalezcan el trabajo que ya se realiza para que los privados de libertad no sean un factor de inseguridad, sino personas en proceso de rehabilitación.

La prioridad, según el mandatario, es que el sistema penal panameño se convierta en un espacio de transformación social, donde el acceso a la educación, el trabajo y la capacitación sean las herramientas principales para la reinserción efectiva.