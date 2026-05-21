Hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza intensifica investigación por procedimiento estético en Bogotá

La investigación tomó fuerza luego de que cámaras de seguridad revelaran imágenes en las que, presuntamente, dos hombres sacan a Yulixa Toloza inconsciente del establecimiento y la suben a un vehículo. Ese material audiovisual se convirtió en una de las principales pruebas para las autoridades, que avanzaron en operativos simultáneos para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que había sido reportada como desaparecida.

El caso, que ha generado conmoción nacional, avanza ahora en medio de investigaciones judiciales, capturas y nuevos elementos probatorios relacionados con su desaparición.

El cuerpo fue encontrado a un costado de una vía en el municipio de Apulo, Cundinamarca, según informaron fuentes de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, el capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, confirmó que los restos correspondían a la mujer buscada desde el pasado 13 de mayo, fecha en la que fue vista por última vez tras acudir a un centro estético ubicado en el barrio Venecia, al sur de la capital del país.

La investigación tomó fuerza luego de que cámaras de seguridad revelaran imágenes en las que, presuntamente, dos hombres sacan a Yulixa Toloza inconsciente del establecimiento y la suben a un vehículo. Ese material audiovisual se convirtió en una de las principales pruebas para las autoridades, que avanzaron en operativos simultáneos para esclarecer lo sucedido.

En las últimas horas, la Policía Nacional logró ubicar en Cúcuta, Norte de Santander, un vehículo que estaría relacionado con la desaparición. Además, en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía, fueron capturadas dos personas señaladas de participar en el caso. Los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías mientras continúan las diligencias judiciales.

La Sijín realizó la inspección técnica del cadáver y posteriormente Medicina Legal adelantó los análisis correspondientes para confirmar científicamente la identidad de la víctima. El caso ha vuelto a poner en el centro del debate los riesgos asociados a algunos procedimientos estéticos y los controles sobre este tipo de establecimientos.

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Más allá de la investigación, la historia de Yulixa Toloza ha despertado profunda sensibilidad en distintas regiones del país. Nacida en Arauca, la mujer construyó una vida independiente en Bogotá, donde logró consolidar su propio salón de belleza gracias a años de trabajo constante. Familiares la describen como una persona alegre, viajera y amante de la libertad.

Era la tercera de siete hermanos e hija de doña Nubia Toloza, quien permanece en Arauca afrontando el dolor por la pérdida de su hija. Yulixa decidió no formar una familia propia y dedicó gran parte de su vida a cumplir uno de sus mayores sueños: recorrer el mundo. Visitó destinos emblemáticos como París e Italia y mantenía comunicación frecuente con su madre para compartirle fotografías y experiencias de sus viajes.

“Goce, mi hija, que eso es lo que le queda en vida”, le decía doña Nubia cada vez que Yulixa la llamaba desde el exterior para mostrarle nuevos lugares y paisajes.

La última conversación entre ambas ocurrió días antes del Día de la Madre. Según relató la familia, nadie sabía que Yulixa se sometería a un procedimiento estético, por lo que la noticia de su desaparición y posterior fallecimiento tomó por sorpresa a todos sus allegados.

En medio del duelo, doña Nubia recordó una experiencia personal que marcó su percepción sobre las cirugías y tratamientos estéticos. “Nunca se me ocurrió hacerme algún proceso estético porque me amo tal como Dios me mandó al mundo”, expresó con nostalgia al recordar un episodio vivido años atrás junto a una amiga en Venezuela.

Las autoridades también se comunicaron con la familia para coordinar pruebas de sangre que permitieran confirmar plenamente el parentesco y facilitar la entrega oficial del cuerpo. Paralelamente, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo contacto con la madre de la víctima para transmitirle condolencias y garantizar apoyo institucional.

Según informó la familia, el Distrito asumirá los gastos de traslado del cuerpo hacia Arauca, donde Yulixa Toloza recibirá el último adiós rodeada de sus seres queridos y de la comunidad que acompañó a doña Nubia durante los días más difíciles de la búsqueda.