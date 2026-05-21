Mundial 2026 | México lanza campaña contra el grito homofóbico en estadios

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

México, México/Con el objetivo de erradicar los gritos homofóbicos en los estadios mexicanos durante el Mundial de 2026, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) lanzó el jueves una campaña con la participación de Hugo Sánchez, Javier Aguirre y otros mundialistas de 1986.

"La ola sí, el grito no" es el nombre de la campaña que consiste en alentar a los aficionados a apoyar mediante la ola, el movimiento ondulatorio en las tribunas que resultó muy popular en el Mundial México 1986.

Otras noticias: Mundial 2026 | Harry Maguire no estará en el listado de Inglaterra rival de la selección de Panamá

"Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la Selección Nacional de México con la ola y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA", anunció la FMF en un comunicado.

El grito discriminatorio de "eeeeeh, puto" que los aficionados mexicanos lanzan cada vez que el portero rival despeja el balón comenzó a escucharse en los partidos oficiales del Tri desde el torneo preolímpico de 2004.

Esta expresión homofóbica se presentó en el Mundial de Brasil 2014 y ocasionó que en Rusia 2018, tras el partido contra Alemania, la FIFA multara a la FMF con 10 mil francos suizos (unos 10.000 dólares de la época).

La campaña constará de dos etapas. La primera, del 21 al 31 de mayo, consta de mensajes con algunos mundialistas de 1986 como Fernando Quirarte y Luis Flores.

Otras noticias: Mundial 2026| Alemania recibe de vuelta a Manuel Neuer para afrontar el torneo

En la segunda, del 1 al 30 de junio, Hugo Sánchez y Javier Aguirre reforzarán el mensaje.

La campaña se desplegará a través de plataformas digitales y en los últimos partidos de preparación de la selección mexicana: contra Ghana (22 de mayo en Puebla), Australia (30 de mayo en Pasadena) y Serbia (4 de junio en Toluca).

La selección mexicana inaugurará el Mundial de 2026 el 11 de junio en el estadio Azteca contra Sudáfrica.

En aras de erradicar el grito, la FMF y la Concacaf han establecido en sus torneos un protocolo de tres fases: detener el partido, el retiro temporal de los jugadores a los vestidores y la suspensión definitiva del juego.

Otras noticias: Mundial 2026: hinchas usan IA para crear himnos virales que superan a las canciones oficiales de la FIFA