Enfrentamiento por tierras entre indígenas deja tres muertos y 44 heridos en Colombia

Las Fuerzas Militares anunciaron un despliegue terrestre y aéreo en la zona.

Un enfrentamiento por tierras entre dos etnias indígenas dejó tres muertos y 44 heridos este jueves en una conflictiva región de Colombia, informó un gobernador.

La disputa entre los pueblos Misak y Nasa se originó por "conflictos sobre tierra y territorios" en Cauca (suroeste), tierra indígena ancestral plagada de narcocultivos, según la estatal Defensoría del Pueblo. También hay personas retenidas.

"Ninguna diferencia puede justificar el dolor, la muerte y el riesgo al que está siendo expuesta la población", dijo en X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, quien entregó un saldo inicial de cinco muertos, y después lo bajó a tres.

Videos que circulan en redes sociales muestran fuertes enfrentamientos con palos y escudos, ya con personas ensangrentadas en el suelo.

"Nos encerraron, nos quitaron los celulares y quemaron algunas motos", dijo un miembro del pueblo Nasa en un video compartido por redes sociales.

El Cauca es además uno de los focos de la ola de violencia que azota a Colombia, donde rebeldes de la extinta guerrilla de las FARC siembran el terror con secuestros y atentados.

A finales de abril, 21 personas murieron en un ataque con bomba en una carretera de la zona, el más mortífero contra civiles de las últimas décadas.

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato izquierdista Iván Cepeda, favorito de las encuestas para las elecciones de octubre, es líder indígena del pueblo nasa en el Cauca y fue víctima en esa zona de un secuestro guerrillero por unas horas en febrero.

Es "un conflicto territorial histórico que viene de hace años y no se ha logrado superar (...), dialogué con las partes", dijo en un video en X y pidió "presencia" del gobierno en el Cauca.

Las Fuerzas Militares anunciaron un despliegue terrestre y aéreo en la zona.

En Colombia, los pueblos originarios representan un 4,4% de los 50 millones de habitantes. Las disputas territoriales entre indígenas son habituales, pero rara vez terminan en enfrentamientos mortales.