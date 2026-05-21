Finalmente: Cristiano Ronaldo es campeón por primera vez de la liga en Arabia Saudita con el Al-Nassr

Con este campeonato, el delantero de 41 años —actualmente el futbolista mejor pagado del mundo— suma el título número 37 en su palmarés profesional.

Panamá/En una jornada histórica para el fútbol asiático, Cristiano Ronaldo alcanzó finalmente la gloria en la Saudi Pro League al consagrarse campeón con el Al-Nassr.

Tras cuatro años de búsqueda en el reino saudí, "El Bicho" lideró a su equipo hacia el título tras una contundente victoria de 4-1 sobre el Damac, cerrando así una temporada de ensueño para el astro portugués.

Otras noticias: Mundial 2026: hinchas usan IA para crear himnos virales que superan a las canciones oficiales de la FIFA

El camino a la corona

El encuentro decisivo estuvo marcado por el protagonismo indiscutible de Ronaldo, quien aportó un doblete fundamental para asegurar el resultado. Uno de sus goles llegó mediante su especialidad: un cobro de tiro libre potente y raso que resultó inalcanzable para el guardameta rival, sellando una actuación que le permitió levantar su primer trofeo de liga en Arabia Saudita tras cuatro campañas de espera.

Con este campeonato, el delantero de 41 años —actualmente el futbolista mejor pagado del mundo— suma el título número 37 en su palmarés profesional. Además, sus dos anotaciones en este partido elevan su registro personal a 972 goles oficiales, acercándolo cada vez más a su meta histórica de superar los mil tantos en su carrera entre clubes y selección.

Lágrimas de gloria y desahogo

A diferencia de otras ocasiones marcadas por la frustración, esta vez Cristiano Ronaldo rompió en llanto de pura emoción al sonar el silbato final. Las imágenes del capitán portugués conmovido sobre el terreno de juego se volvieron virales de inmediato, reflejando el sacrificio y la presión de haber liderado un proyecto deportivo que finalmente rinde sus frutos más importantes tras haber ganado previamente la Copa de Campeones Árabes en 2023.

Rumbo al Mundial 2026

Tras cumplir su objetivo con la camiseta amarilla del Al-Nassr, el enfoque del atacante se traslada ahora al plano internacional. Cristiano se unirá a la selección de Portugal para encarar lo que será su sexta participación en una Copa del Mundo. El Mundial 2026 representa para él la oportunidad final de conquistar el único gran trofeo que falta en su vitrina, consolidando aún más su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Con información de Diario As y Excelsior.