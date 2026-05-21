Ilya Espino: las reacciones tras ser designada nueva administradora del canal de Panamá

La nueva administradora del Canal de Panamá recibió mensajes de respaldo tras su designación para dirigir la vía interoceánica hasta 2033, convirtiéndose además en la primera mujer en asumir el cargo.

La designación de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del Canal de Panamá, en reemplazo de Ricaurte Vásquez, generó una ola de reacciones y felicitaciones por parte de figuras políticas, gremios empresariales y exfuncionarios, quienes destacaron su trayectoria técnica, liderazgo y participación en la ampliación de la vía interoceánica.

Espino de Marotta permanecerá al frente de la administración canalera hasta el año 2033, marcando un hito al convertirse en la primera mujer en dirigir la principal vía marítima del país.

El expresidente Martín Torrijos calificó la designación como un reconocimiento a su trayectoria y resaltó su participación en la ampliación del Canal.

“Ilya es una profesional íntegra y capaz, que contribuyó de manera importante a la ampliación del Canal. Es un justo reconocimiento a su trayectoria y una buena noticia para Panamá”, expresó.

Por su parte, Ricardo Lombana señaló que la decisión de la Junta Directiva de la ACP envía una señal de continuidad institucional en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y retos hídricos.

Lombana destacó además que Espino de Marotta cuenta con "40 años de carrera dentro del Canal, fue la primera mujer subadministradora y desempeñó un papel clave en el proyecto de ampliación del Tercer Juego de Esclusas".

Mientras tanto, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) felicitó a la ingeniera y sostuvo que el nombramiento reconoce “su trayectoria, liderazgo y compromiso” con una de las instituciones más relevantes para el desarrollo económico y social del país.

El gremio agregó que su experiencia y visión podrían fortalecer la competitividad, la excelencia operativa y el desarrollo sostenible de la ruta marítima.

También hubo pronunciamiento del exministro Luis Ernesto Carles, quien manifestó que la escogencia responde a la capacidad técnica y experiencia acumulada por Espino de Marotta dentro de la vía interoceánica.

Carles subrayó tres elementos: su trayectoria profesional, la necesidad de garantizar la sostenibilidad hídrica del Canal y el hecho histórico de convertirse en la primera mujer en ocupar la máxima dirección del activo más importante del país.

La Cámara Marítima de Panamá, por su parte, extendió las felicitaciones, resaltando que se convierte en la primera mujer en asumir la dirección de la vía interoceánica en sus más de 110 años de historia.

La llegada de Espino de Marotta ocurre tras la culminación del período de Ricaurte Vásquez y en medio de desafíos vinculados al recurso hídrico, la competitividad marítima y el escenario geopolítico internacional.