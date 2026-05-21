Adolescente es condenado a 11 años por robo y homicidio del teniente bomberil Delvis González en Panamá Oeste

El caso se remonta a agosto de 2025, cuando la víctima, quien también brindaba servicio de plataforma digital, fue atacada con arma blanca, su cuerpo abandonado en un río de La Chorrera y su vehículo incendiado horas después.

Un adolescente de 16 años fue condenado a 11 años de prisión por su participación en el robo y homicidio del teniente del Cuerpo de Bomberos de Panamá Oeste, Delvis González Saavedra, cuyo cuerpo fue hallado en el río El Chorro de Las Yayas, en La Chorrera, luego de que el vehículo que utilizaba para brindar servicio de plataforma digital fuera robado e incendiado en agosto de 2025.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó ante el Juzgado Penal de Adolescentes un acuerdo de pena alcanzado entre las partes, el cual fue validado por el despacho judicial, emitiéndose la sentencia correspondiente.

Los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2025, aproximadamente a las 9:43 p.m., cuando el hoy condenado, junto a otros dos menores de edad y un adulto, abordaron el vehículo que conducía González Saavedra, quien realizaba labores de transporte mediante una plataforma digital.

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De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el grupo presuntamente utilizó violencia e intimidación para apoderarse del automóvil, atacando a la víctima con múltiples heridas provocadas con arma blanca.

Posteriormente, el cuerpo del teniente fue arrojado al río El Chorro de Las Yayas, ubicado en el sector de Zanguenga, distrito de La Chorrera.

Horas después, específicamente la madrugada del 15 de agosto de 2025, el automóvil de la víctima fue encontrado totalmente incendiado detrás de la barriada Villarreal, en el sector de El Trapichito, La Chorrera.

Delvis González Saavedra era teniente del Cuerpo de Bomberos de Panamá Oeste y residía en Capira. Su muerte causó conmoción en la provincia y entre miembros de los estamentos de emergencia, debido a su trayectoria de servicio.