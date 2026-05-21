Tragedia en Colón: dos muertos y más de 10 heridos tras vuelco de bus en vía boscosa

La emergencia generó escenas de pánico y terror entre los pasajeros, quienes intentaban salir del vehículo mientras pedían ayuda en medio de la oscuridad y lo intrincado del área.

Colón, Colón/Un accidente de tránsito ocurrido la noche de este miércoles en la provincia de Colón dejó un saldo de dos personas fallecidas y más de 10 heridos, luego de que un bus de la ruta Cuipo–Colón terminara volcado tras colisionar con una camioneta en una carretera boscosa entre los corregimientos de Escobal y Ciricito, en el sector del lago.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando el vehículo de transporte colectivo, en el que viajaban varios pasajeros con destino a sus residencias, impactó contra una camioneta blanca. Tras el choque, el conductor perdió el control, lo que provocó que el bus saliera de la vía y terminara volcado entre herbazales.

La emergencia generó escenas de pánico y terror entre los pasajeros, quienes intentaban salir del vehículo mientras pedían ayuda en medio de la oscuridad y lo intrincado del área.

Las víctimas fatales son dos hombres: uno de ellos era el ayudante del bus, mientras que el otro pasajero regresaba a su hogar tras culminar su jornada laboral.

Según el informe preliminar de las autoridades, varios heridos fueron trasladados inicialmente en vehículos particulares hasta el centro de salud de Escobal. Allí se confirmó la llegada de una de las víctimas sin signos vitales. Posteriormente, dos heridos de gravedad fueron remitidos al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, donde se reportó el fallecimiento de otra persona.

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El resto de los lesionados fue atendido por equipos de emergencia, mientras se coordinaba su traslado a distintos centros médicos de la provincia.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

Uno de los pasajeros sobrevivientes, identificado como Edgardo Martínez, relató los momentos de angustia vividos durante el siniestro. “El conductor iba a alta velocidad, el bus impactó y terminó en el herbazal. Fue un momento de pánico para todos los que íbamos ahí”, señaló.

El hecho ha generado consternación entre los residentes de la zona, mientras continúan las diligencias oficiales para esclarecer lo ocurrido.

Con información de Néstor Miranda